Tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5

Cục Hải quan cho biết, căn cứ thông báo của Ban Triển khai FTA - Hải quan Hàn Quốc, hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) sẽ tạm dừng để thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Hải quan lưu ý toàn bộ giao dịch dữ liệu xuất xứ điện tử sẽ gián đoạn hoàn toàn trong thời gian này.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Cụ thể, việc bảo trì được triển khai theo 3 đợt, trong đó, Đợt 3 từ 19:00 đến 21:00 ngày 19/5/2026 (giờ Hàn Quốc), tương ứng từ 17:00 đến 19:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trong khung thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền và nhận dữ liệu qua hệ thống EODES sẽ bị gián đoạn hoàn toàn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình gửi, tiếp nhận và xử lý chứng từ điện tử về xuất xứ hàng hóa giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan hai nước.

Trước tình hình này, Cục Hải quan khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường Hàn Quốc, cần chủ động theo dõi lịch trình bảo trì, sắp xếp thời gian thực hiện các giao dịch điện tử phù hợp, hạn chế phát sinh hồ sơ trong thời gian hệ thống tạm dừng.

Đối với các trường hợp phát sinh trùng với thời gian bảo trì, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn xử lý theo phương án phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa và việc hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do./.