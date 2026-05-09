  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5

Thứ Bảy, 20:18, 09/05/2026
VOV.VN - Theo thông báo từ Hải quan Hàn Quốc, hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ (EODES) sẽ tạm dừng để trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc trong tháng 5 này. Cục Hải quan, Bộ Tài chính khuyến nghị doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian giao dịch để tránh ảnh hưởng tiến độ thông quan.

Cục Hải quan cho biết, căn cứ thông báo của Ban Triển khai FTA - Hải quan Hàn Quốc, hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử (EODES) sẽ tạm dừng để thực hiện bảo trì định kỳ theo kế hoạch. Hải quan lưu ý toàn bộ giao dịch dữ liệu xuất xứ điện tử sẽ gián đoạn hoàn toàn trong thời gian này.

Hải quan lưu ý doanh nghiệp, tạm dừng trao đổi dữ liệu xuất xứ Việt Nam - Hàn Quốc

Cụ thể, việc bảo trì được triển khai theo 3 đợt, trong đó, Đợt 3 từ 19:00 đến 21:00 ngày 19/5/2026 (giờ Hàn Quốc), tương ứng từ 17:00 đến 19:00 cùng ngày theo giờ Việt Nam. Trong khung thời gian này, toàn bộ giao dịch truyền và nhận dữ liệu qua hệ thống EODES sẽ bị gián đoạn hoàn toàn. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình gửi, tiếp nhận và xử lý chứng từ điện tử về xuất xứ hàng hóa giữa doanh nghiệp và cơ quan hải quan hai nước.

Trước tình hình này, Cục Hải quan khuyến nghị cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu với thị trường Hàn Quốc, cần chủ động theo dõi lịch trình bảo trì, sắp xếp thời gian thực hiện các giao dịch điện tử phù hợp, hạn chế phát sinh hồ sơ trong thời gian hệ thống tạm dừng.

Đối với các trường hợp phát sinh trùng với thời gian bảo trì, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với cơ quan hải quan để được hướng dẫn xử lý theo phương án phù hợp, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa và việc hưởng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do./.

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: Thông thường EODES Hải quan Việt Nam Hàn Quốc Xuất dữ liệu của điện tử Thông quan hàng hóa Hàn Quốc Bảo trì hệ thống EODES
Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm
Loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng mạnh, nhưng hàng loạt lô sầu riêng đang đối mặt nguy cơ chậm thông quan do ùn ứ kiểm nghiệm, áp lực kiểm soát cadimi và bất cập mã số vùng trồng. Cơ quan chức năng đang đồng loạt rà soát vùng nguyên liệu, gỡ nghẽn kiểm định để giữ đơn hàng xuất khẩu.

Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5
Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026 kéo dài, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc số 15731, yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.

Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm
Lào Cai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm

VOV.VN - Tỉnh Lào Cai đang triển khai tổng rà soát hệ thống quan trắc tự động tại các khu công nghiệp trọng điểm nhằm đánh giá kỹ thuật và ngăn chặn nguy cơ can thiệp dữ liệu gốc. Hoạt động này giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, đảm bảo các doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định về xả thải 24/24 giờ.

