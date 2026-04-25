中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ Bảy, 09:44, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5 năm 2026 kéo dài, Cục Hải quan ban hành công điện hỏa tốc số 15731, yêu cầu toàn ngành duy trì trực 24/7, bảo đảm thông quan thông suốt, không để ùn tắc hàng hóa, đồng thời tăng cường chống buôn lậu, siết kỷ luật công vụ.

Cụ thể, nội dung công điện hoả tốc, Cục Hải quan yêu cầu việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 01/5 năm 2026, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm hoạt động thông quan không gián đoạn, giữ vững kỷ cương và kiểm soát chặt rủi ro. Theo đó, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, giải phóng hàng hóa trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu. Song song, tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Hoả tốc, Hải quan chỉ đạo thông quan 24/7, siết chống buôn lậu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Đáng chú ý, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại được đặt ở mức cao trong dịp này. Chi cục Điều tra chống buôn lậu cùng các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan chức năng để kiểm soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan cũng nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ. Các đơn vị phải chủ động phát hiện, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một điểm đáng lưu ý khác là yêu cầu duy trì chế độ trực 24/7 trong toàn ngành. Các đơn vị phải bảo đảm đủ nhân lực, phương tiện để xử lý công việc kịp thời, thông suốt, không để chậm trễ thủ tục hành chính. Ngay sau kỳ nghỉ, toàn hệ thống phải khẩn trương bắt tay vào công việc từ ngày làm việc đầu tiên, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ năm 2026.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Cục Hải quan yêu cầu quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh trật tự trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

VOV.VN - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: siết chống buôn lậu lễ thông quan dịp 30/4 giải phóng hàng hóa cửa khẩu kiểm soát rủi ro hải quan quản lý hải quan nghỉ lễ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan
VOV.VN - Sáng nay (15/4), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương.

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng, thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu
VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Hải quan triển khai đồng bộ giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới
VOV.VN - Thực hiện Công văn 2389 của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp