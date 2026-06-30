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Cải chính

Tăng cường hỗ trợ tài chính cấp xã, bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt

Thứ Ba, 16:57, 30/06/2026
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VOV.VN - Để bảo đảm hoạt động tài chính ngân sách cấp xã diễn ra thông suốt trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền, Kho bạc Nhà nước đang đẩy mạnh hỗ trợ địa phương sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê.

Trong bối cảnh tăng cường phân cấp, phân quyền và yêu cầu hỗ trợ cơ quan tài chính cấp xã trong giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN), KBNN xác định trách nhiệm là đơn vị phục vụ, phối hợp với cơ quan tài chính các cấp nhằm bảo đảm hoạt động tài chính - ngân sách được triển khai thông suốt, đúng quy định.

Để bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thông suốt, KBNN đang tăng cường hỗ trợ các địa phương sử dụng hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), dịch vụ công trực tuyến và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

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Phòng Giao dịch số 1 Kho bạc Nhà nước Khu vực XIV (Ảnh minh họa)

Theo đó, KBNN đã chủ động mở tài khoản cho cơ quan tài chính cấp xã; hướng dẫn quy trình thu ngân sách nhà nước (NSNN), thanh toán, chi trả và hạch toán ngân sách; đồng thời phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, hệ thống KBNN tiếp tục mở rộng dịch vụ công trực tuyến, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và bố trí cán bộ hỗ trợ trực tiếp trong giai đoạn đầu vận hành, góp phần bảo đảm hồ sơ, chứng từ được tiếp nhận, xử lý đúng quy định.

Để tiếp tục hỗ trợ các cơ quan tài chính cấp xã trong quá trình giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo phương thức điện tử từ tháng 7/2026, Kho bạc Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị “Tập huấn sử dụng hệ thống TABMIS, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước và Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính”.

Về kế toán NSNN, các đại biểu được hướng dẫn kiến thức chung về nghiệp vụ kế toán NSNN; đăng ký, sử dụng tài khoản của đơn vị cấp xã tại KBNN; nhập, phân bổ dự toán; chi bằng lệnh chi tiền; chi chuyển giao; chuyển nguồn; đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN và khai thác báo cáo trên Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

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Thu ngân sách nhà nước vượt 1,1 triệu tỷ đồng sau 4 tháng

VOV.VN - Thu ngân sách Nhà nước 4 tháng đầu năm 2026 ước tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách Nhà nước ước tăng 11,6%, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

Hội nghị cũng giới thiệu hệ thống TABMIS; hướng dẫn nghiệp vụ nhập, phân bổ, điều chỉnh dự toán và lập lệnh chi tiền dành cho chuyên viên, lãnh đạo tài chính xã, phường.

"Việc khai thác báo cáo trên Kho dữ liệu thống kê, phân tích nghiệp vụ của Bộ Tài chính được hướng dẫn nhằm phục vụ yêu cầu báo cáo, quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương; đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp trên hệ thống TABMIS", ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Giám đốc KBNN cho biết.

Phó Giám đốc KBNN cũng yêu cầu KBNN các khu vực, đặc biệt là các Phòng Giao dịch, phân công rõ trách nhiệm từ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo phòng chuyên môn đến chuyên viên trực tiếp phục vụ giao dịch; tăng cường hướng dẫn trực tiếp, sát với thao tác nghiệp vụ để cán bộ tài chính, kế toán cấp xã nắm chắc quy trình trên hệ thống.

Trong quá trình vận hành, các đơn vị cần kiểm tra thường xuyên, liên tục đối với các giao dịch nhập liệu dự toán, giao dịch bằng lệnh chi tiền và phê duyệt trên hệ thống nhằm hạn chế rủi ro, sai sót.

Cẩm Tú/VOV.VN
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