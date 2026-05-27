Hải quan khu vực VI cán mốc thu ngân sách năm 2026 sớm nhất toàn ngành

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực VI (Lạng Sơn) đã thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.603,5 tỷ đồng, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2025 và vượt mức chỉ tiêu pháp lệnh được giao là 9.600 tỷ đồng. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn ngành Hải quan trong công tác thu ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động thương mại biên giới qua các cửa khẩu phía Bắc đang phục hồi và tăng trưởng mạnh.

Chưa đầy 5 tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực VI đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành Hải quan “về đích” thu ngân sách năm 2026

Không chỉ nổi bật ở nhiệm vụ thu ngân sách, từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực VI cũng tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Qua công tác kiểm tra, đơn vị đã phát hiện, xử lý 771 vụ vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 769 vụ với tổng số tiền nộp ngân sách hơn 4,33 tỷ đồng; đồng thời khởi tố 1 vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI, để đạt được kết quả trên, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với phương châm lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng cho phát triển. Trong đó, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực thông quan và đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

“Cục Hải quan giao chỉ tiêu phấn đấu năm 2026 cho đơn vị là 15.500 tỷ đồng. Đây là một trách nhiệm rất lớn đối với công tác thu ngân sách của đơn vị. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã tổ chức đánh giá, nhận định tình hình trên góc độ giao lưu thương mại giữa Hải quan Việt Nam và Trung Quốc, chỉ đạo các Đội Hải quan cửa khẩu, nhất là các đơn vị có số thu lớn. Trên cơ sở phát huy chỉ số DDCI năm 2025, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi với mục tiêu chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho các doanh nghiệp XNK, như số hóa các quy trình thủ tục, tăng năng lực thông quan, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu mặt hàng ô tô, tổ chức hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khó khăn cho doanh nghiệp. Qua đó chúng tôi sẽ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu 15.500 tỷ", ông Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.

Hiện nay, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục duy trì mức tăng cao. Nhiều mặt hàng có kim ngạch lớn như ô tô nguyên chiếc, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và nông sản xuất khẩu đang góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách của đơn vị. Từ kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực VI đang tiếp tục triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách 15.500 tỷ đồng trong năm 2026.