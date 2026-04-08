GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi

GRDP quý I năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 35.832 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 9,6%, riêng công nghiệp tăng hơn 12,7%, là mức tăng cao nhất trong các khu vực kinh tế. Động lực từ công nghiệp kéo theo hoạt động thương mại, xuất khẩu khởi sắc. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 901 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến tăng cao như dầu FO, thép, sản phẩm gỗ, thực phẩm chế biến. Lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng trưởng mạnh, phản ánh sự phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như khai khoáng, sản phẩm tinh bột mì, giày da, phân bón có xu hướng giảm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt khoảng 7,2% kế hoạch, ảnh hưởng đến việc thúc đẩy tăng trưởng.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứngđầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp.

“Vừa qua tỉnh đã tích hợp quy hoạch, chúng ta cần tranh thủ quy hoạch này để phát huy hiệu quả các chương trình, dự án. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các quy hoạch chi tiết. Hiện nay, nhiều địa phương có nhu cầu lập quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư, thay đổi bộ mặt đô thị”, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết.