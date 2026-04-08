GRDP quý I tăng 8,24%, công nghiệp tiếp tục là động lực của Quảng Ngãi

Thứ Tư, 15:15, 08/04/2026
VOV.VN - Quý I năm 2026, kinh tế tỉnh Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực chính, góp phần quan trọng vào mức tăng GRDP toàn tỉnh.

GRDP quý I năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi ước đạt 35.832 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng hơn 9,6%, riêng công nghiệp tăng hơn 12,7%, là mức tăng cao nhất trong các khu vực kinh tế. Động lực từ công nghiệp kéo theo hoạt động thương mại, xuất khẩu khởi sắc. Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 901 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều mặt hàng công nghiệp chế biến tăng cao như dầu FO, thép, sản phẩm gỗ, thực phẩm chế biến. Lĩnh vực vận tải, kho bãi tăng trưởng mạnh, phản ánh sự phục hồi và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

grdp quy i tang 8,24 , cong nghiep tiep tuc la dong luc cua quang ngai hinh anh 1
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại phiên họp.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực như khai khoáng, sản phẩm tinh bột mì, giày da, phân bón có xu hướng giảm. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, mới đạt khoảng 7,2% kế hoạch, ảnh hưởng đến việc thúc đẩy tăng trưởng.

grdp quy i tang 8,24 , cong nghiep tiep tuc la dong luc cua quang ngai hinh anh 2
Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành chủ động điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứngđầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền hai cấp. 

“Vừa qua tỉnh đã tích hợp quy hoạch, chúng ta cần tranh thủ quy hoạch này để phát huy hiệu quả các chương trình, dự án. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các quy hoạch chi tiết. Hiện nay, nhiều địa phương có nhu cầu lập quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư, thay đổi bộ mặt đô thị”, ông Nguyễn Hoàng Giang cho biết. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế GRDP
Tin liên quan

Xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi

VOV.VN - Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi xác định nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tịnh Khê là do thực phẩm nhiễm vi khuẩn. Nhiều mẫu chả lụa, chà bông và bệnh phẩm của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn gây bệnh.

Quảng Ngãi xử lý sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông

VOV.VN - Tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô qua xã biên giới Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn biến phức tạp, đe dọa đời sống của hàng chục hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Địa phương đang rà soát, chọn các vị trí xung yếu để ưu tiên xử lý trước mùa mưa năm nay.

Tận dụng hệ sinh thái đa dạng, Quảng Ngãi thúc đẩy phát triển dược liệu

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa thông qua Nghị quyết về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

