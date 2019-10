Tăng trưởng tín dụng 9 tháng chậm lại, mới chỉ đạt 8,64%

Sáng 1/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2019. Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú chủ trì buổi họp.

Thống đốc Đào Minh Tú chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Phó Thống đốc Đào Minh Tú đã thông báo kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng quý III/2019. Theo đó, 9 tháng qua, Ngân hàng NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.



Tính đến ngày 24/9 vừa qua, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,58% so với cuối năm 2018. Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) được đảm bảo.



Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế tăng 8,64% so với cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thông suốt. Nếu so với con số Tổng Cục thống kê công bố trước đó thì tăng trưởng tín dụng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 (9,52%).



Trên cơ sở đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ trong nước và quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhiều Ngân hàng Trung ương liên tục cắt giảm lãi suất, từ ngày 16/9/2019, NHNN đã điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suát điều hành để tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ nền kinh tế và thanh khoản của hệ thống TCTD. Về cơ bản, mặt bằng lãi suất duy trì ổn định.



Về nợ xấu, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 224.7 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6/2019 là 1,9%.



Cũng theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, trên cơ sở các mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền tệ, thời gian tới, NHNN tiếp tục điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, duy trì ổn định vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.



Điều hành tín dụng phù hợp với chỉ tiêu định hướng, đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung phân bổ nguồn vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.



Đồng thời, đẩy mạnh triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020; Đẩy mạnh xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, kiểm soát nợ xấu mới phát sinh và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu; Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%./.