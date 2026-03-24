Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Phát biểu khai mạc Hội nghị thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 sáng ngày 24/3, ông Phan Huy Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh: giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh. Vì vậy, Thường trực UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát; yêu cầu các sở, ban, ngành, xã, phường đẩy nhanh tiến độ giải ngân, triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Tuyên Quang kiên quyết lấy tiêu chí giải ngân đầu tư công để kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần khẩn trương tháo gỡ điểm nghẽn, đề ra giải pháp cụ thể, hiệu quả, phấn đấu giải ngân đạt 100%, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026, Tuyên Quang đã hoàn thành phân bổ chi tiết 100% kế hoạch vốn đến từng nhiệm vụ, chương trình, dự án, bảo đảm đúng thời gian, trình tự, thứ tự ưu tiên; đồng thời cập nhật đầy đủ trên Hệ thống đầu tư công theo quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành giải ngân được triển khai quyết liệt; các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư được hướng dẫn, đôn đốc thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của Tuyên Quang được giao trên 5.970 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đến ngày 20/3/2026 đạt trên 492 tỷ đồng, bằng 8,2% kế hoạch. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm ở cả cấp tỉnh và cấp xã. Nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm; một số dự án phải điều chỉnh thiết kế; số lượng dự án nhiều, quy mô lớn, tính chất phức tạp, trong khi đội ngũ cán bộ chuyên môn tại các địa phương còn thiếu.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ông Phan Huy Ngọc yêu cầu tiếp tục phát huy hiệu quả các quy định mới về phân cấp, phân quyền; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút gọn quy trình, đơn giản hóa hồ sơ thanh toán nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; thực hiện lập hồ sơ thanh toán ngay đối với khối lượng đã hoàn thành, được nghiệm thu, không để tồn đọng, chậm trễ; việc phân bổ và triển khai các dự án phải bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đúng thứ tự ưu tiên, tránh tập trung vào một ngành, một lĩnh vực; ưu tiên các dự án có tính chất kết nối vùng, liên vùng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của tỉnh, tạo động lực, không gian phát triển mới.

Đồng thời, chủ động xây dựng phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thứ tự ưu tiên, tập trung vào các nhiệm vụ cấp bách, quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Các chủ đầu tư và địa phương cần tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công các dự án… Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương phải thực hiện nghiêm việc thống nhất số liệu báo cáo định kỳ hằng tháng, bảo đảm chính xác, kịp thời, phản ánh đầy đủ tình hình thực hiện.