Tây Ninh dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Phú An

Ngày 17/4, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng các giao dịch liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Khang Thông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An, ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An trước đây).

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Theo đó, các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng, chứng thực và các sở, ngành trên địa bàn phải dừng ngay các thủ tục như: hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng; cầm cố, thế chấp hoặc các giao dịch làm thay đổi hiện trạng tài sản.

Các tài sản bị áp dụng gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản và những tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài giao dịch dân sự, Sở Tài chính cũng tạm dừng giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các đơn vị này. Thời gian áp dụng kéo dài đến khi có quyết định mới từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan chức năng cho biết, việc rà soát còn nhằm thúc đẩy thi hành án dân sự đối với các vụ việc tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo tỉnh.