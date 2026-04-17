中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Phú An

Thứ Sáu, 17:16, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhằm phục vụ điều tra và hỗ trợ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng.

Ngày 17/4, Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng các giao dịch liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Khang Thông và Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Phú An, ở xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An trước đây).

Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, căn cứ đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) - Bộ Công an nhằm phục vụ quá trình điều tra vụ án.

tay ninh dung toan bo giao dich tai san lien quan tap doan khang thong va phu an hinh anh 1
Tạm dừng mọi giao dịch tài sản liên quan đến Tập đoàn Khang Thông và Phú An tại Tây Ninh (Ảnh: H.T)

Theo đó, các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng, chứng thực và các sở, ngành trên địa bàn phải dừng ngay các thủ tục như: hợp tác đầu tư, mua bán, chuyển nhượng, cho tặng; cầm cố, thế chấp hoặc các giao dịch làm thay đổi hiện trạng tài sản.

Các tài sản bị áp dụng gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản và những tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài giao dịch dân sự, Sở Tài chính cũng tạm dừng giải quyết thủ tục đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với các đơn vị này. Thời gian áp dụng kéo dài đến khi có quyết định mới từ cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Cơ quan chức năng cho biết, việc rà soát còn nhằm thúc đẩy thi hành án dân sự đối với các vụ việc tồn đọng theo chỉ đạo của Trung ương và lãnh đạo tỉnh.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Tây Ninh Tập đoàn Khang Thông Phú An dừng hoạt động
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc
Thêm trường học tại TP.HCM tạm dừng bán trú do liên quan vụ nghi ngộ độc

VOV.VN - Loạt trường ở quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM tạm dừng tổ chức bán trú từ ngày 13/4 do đơn vị cung cấp suất ăn của các trường có liên quan đến vụ hàng trăm học sinh nghi ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây trước đó.

Ngưng hoạt động đơn vị cung cấp suất ăn vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP.HCM

VOV.VN - Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, trong bối cảnh ghi nhận 148 học sinh nghi ngộ độc, nhiều mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp