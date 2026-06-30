Tây Ninh mang về hơn 2,3 tỷ USD sau hành trình kết nối đầu tư tại châu Âu

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh vừa có chuyến xúc tiến đầu tư hơn 10 ngày tại Bỉ, Hà Lan và Đức. Điểm nhấn lớn nhất của chuỗi xúc tiến đầu tư tại châu Âu là các thỏa thuận quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp xanh và năng lượng. Nổi bật là đề xuất nghiên cứu triển khai tổ hợp thép xanh và năng lượng sinh học với tổng vốn dự kiến khoảng 2 tỷ USD, dự án được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp theo hướng giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng.

Tập đoàn Hùng Nhơn Tây Ninh và Tập đoàn Big Dutchman AG ký kết hợp tác (Ảnh: H.P)

Song song đó, lĩnh vực kinh tế tuần hoàn cũng ghi nhận bước tiến mới khi Tây Ninh kết nối nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy xử lý rác phát điện theo công nghệ châu Âu với tổng vốn dự kiến khoảng 125 triệu USD. Đây được xem là hướng đi phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh và giải quyết bài toán môi trường gắn với phát triển.

Không chỉ thu hút các dự án công nghiệp, Tây Ninh cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp châu Âu đánh giá cao định hướng phát triển bền vững của địa phương và đề xuất tăng cường hợp tác về logistics, sản xuất nông nghiệp hiện đại và chuỗi giá trị nông sản.

Tại Bỉ, tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi với tổng vốn hơn 100 triệu USD; đồng thời mở rộng kết nối với đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại châu Âu nhằm hỗ trợ quá trình phát triển của địa phương.

Tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy sữa Be Milk tại Khu công nghiệp Prodezi (Ảnh: H.P)

Tây Ninh ký kết hợp tác với các đối tác Hà Lan (Ảnh: H.P)

Bên cạnh đầu tư, hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực cũng được đặt ra như một trụ cột dài hạn. Các cuộc làm việc với đối tác đào tạo tại Đức mở thêm cơ hội kết nối đào tạo nghề, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các dự án công nghệ trong tương lai.