English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tây Ninh chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu

Thứ Ba, 16:59, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thay vì cạnh tranh bằng quỹ đất và ưu đãi truyền thống, Tây Ninh hướng tới xây dựng cực tăng trưởng xanh, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững để thu hút đầu tư. Thông điệp được lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh tại hội thảo chiều 30/6.

Tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết: trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, địa phương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%; kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 12% GRDP. Thu ngân sách đạt hơn 36.700 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 43% kế hoạch.

tay ninh chuyen tu thu hut dau tu theo chieu rong sang chieu sau hinh anh 1
Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.Q)

Đi cùng tăng trưởng là sức hút đầu tư tiếp tục gia tăng. Trong nửa đầu năm nay, Tây Ninh cấp mới 73 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 36.600 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn cấp mới, điều chỉnh hơn 2,2 tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.170 dự án đầu tư trong nước và trên 2.050 dự án FDI còn hiệu lực.

Hiện nay, thay vì phát triển theo chiều rộng, Tây Ninh đang chuyển hướng sang lựa chọn nhà đầu tư có chất lượng. Đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp gắn với hơn 1.500 ha đất sạch, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo và chuỗi đô thị vệ tinh kết nối TP.HCM.

Song song đó, địa phương thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và triển khai các mô hình kinh tế xanh như vùng lúa phát thải thấp, thị trường tín chỉ carbon, điều tra trữ lượng carbon rừng, sản xuất biochar từ thân cây mì và ứng dụng AI trong quản lý tài nguyên.

“Tây Ninh chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, công nghệ, hiệu quả và phát triển bền vững làm tiêu chí lựa chọn dự án”, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

tay ninh chuyen tu thu hut dau tu theo chieu rong sang chieu sau hinh anh 2
Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo (Ảnh: T.Q)

Trao đổi thêm tại hội nghị, GS. Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) cho rằng, sau hợp nhất với Long An, Tây Ninh đang sở hữu điều kiện thuận lợi để hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Muốn tạo khác biệt, địa phương cần chuyển lợi thế từ đất đai và lao động sang đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, logistics,  chuỗi cung ứng đủ sức cạnh tranh khu vực.

Từ định hướng đó, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành điểm đến của các dòng vốn có trách nhiệm, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tây Ninh chưa vội dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa
Tây Ninh chưa vội dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

VOV.VN - Dù quy hoạch xác định khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới và nơi đặt Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh trong tương lai, Tây Ninh cho biết chưa di dời một cách cơ học. Địa phương sẽ đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, ưu tiên sử dụng hiệu quả trụ sở hiện có, tránh lãng phí.

Tây Ninh chưa vội dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Tây Ninh chưa vội dời trung tâm hành chính về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

VOV.VN - Dù quy hoạch xác định khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa là trung tâm động lực mới và nơi đặt Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh trong tương lai, Tây Ninh cho biết chưa di dời một cách cơ học. Địa phương sẽ đánh giá toàn diện nhu cầu thực tế, ưu tiên sử dụng hiệu quả trụ sở hiện có, tránh lãng phí.

Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường
Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường

VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh hiện có 9 xã đủ tiêu chí để xây dựng đề án thành lập phường, gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường

Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường

VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh hiện có 9 xã đủ tiêu chí để xây dựng đề án thành lập phường, gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng
Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

VOV.VN - Tây Ninh vừa thông qua chủ trương giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản 4 dự án giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến huyết mạch như quốc lộ 50B, trục Đông - Tây và cầu Rạch Dơi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

VOV.VN - Tây Ninh vừa thông qua chủ trương giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản 4 dự án giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến huyết mạch như quốc lộ 50B, trục Đông - Tây và cầu Rạch Dơi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh
Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh với tổng vốn dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo tuyến giao thông liên vùng mới, giảm áp lực cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển khu vực.

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh với tổng vốn dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo tuyến giao thông liên vùng mới, giảm áp lực cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển khu vực.

Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích
Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích

VOV.VN - Dự án đường tỉnh 830E chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan thủ tục pháp lý, khiếu nại hoặc chưa thống nhất giá. Trước áp lực tiến độ, địa phương dự kiến cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích

Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích

VOV.VN - Dự án đường tỉnh 830E chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan thủ tục pháp lý, khiếu nại hoặc chưa thống nhất giá. Trước áp lực tiến độ, địa phương dự kiến cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp