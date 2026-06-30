Tại hội thảo, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết: trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, địa phương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng thứ 8 cả nước và dẫn đầu khu vực Đông Nam Bộ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,14%; kinh tế số dự kiến đóng góp khoảng 12% GRDP. Thu ngân sách đạt hơn 36.700 tỷ đồng, giải ngân đầu tư công đạt 43% kế hoạch.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: T.Q)

Đi cùng tăng trưởng là sức hút đầu tư tiếp tục gia tăng. Trong nửa đầu năm nay, Tây Ninh cấp mới 73 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký khoảng 36.600 tỷ đồng và 70 dự án FDI với tổng vốn cấp mới, điều chỉnh hơn 2,2 tỷ USD. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 3.170 dự án đầu tư trong nước và trên 2.050 dự án FDI còn hiệu lực.

Hiện nay, thay vì phát triển theo chiều rộng, Tây Ninh đang chuyển hướng sang lựa chọn nhà đầu tư có chất lượng. Đến năm 2030, tỉnh định hướng phát triển hệ thống khu, cụm công nghiệp gắn với hơn 1.500 ha đất sạch, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo và chuỗi đô thị vệ tinh kết nối TP.HCM.

Song song đó, địa phương thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và triển khai các mô hình kinh tế xanh như vùng lúa phát thải thấp, thị trường tín chỉ carbon, điều tra trữ lượng carbon rừng, sản xuất biochar từ thân cây mì và ứng dụng AI trong quản lý tài nguyên.

“Tây Ninh chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy chất lượng, công nghệ, hiệu quả và phát triển bền vững làm tiêu chí lựa chọn dự án”, ông Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội thảo (Ảnh: T.Q)

Trao đổi thêm tại hội nghị, GS. Vũ Minh Khương (Đại học Quốc gia Singapore) cho rằng, sau hợp nhất với Long An, Tây Ninh đang sở hữu điều kiện thuận lợi để hình thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Muốn tạo khác biệt, địa phương cần chuyển lợi thế từ đất đai và lao động sang đổi mới sáng tạo, đồng thời xây dựng hệ sinh thái công nghiệp, logistics, chuỗi cung ứng đủ sức cạnh tranh khu vực.

Từ định hướng đó, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành điểm đến của các dòng vốn có trách nhiệm, hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.