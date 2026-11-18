Tính đến ngày 17/11/2026, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành 4 quyết định phê duyệt phương án sắp xếp đối với 3.425 cơ sở nhà, đất thuộc địa phương quản lý. Trong đó, 2.498 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng, 491 cơ sở thực hiện điều chuyển và 436 cơ sở dôi dư cần xử lý.

Quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công vẫn gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý, hồ sơ địa chính

Đối với số nhà, đất dôi dư, tỉnh đã phê duyệt phương án chuyển giao 402 cơ sở cho các tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà thuộc UBND cấp xã để quản lý, khai thác; 34 cơ sở còn lại thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Đáng chú ý, trong tổng số 482 cơ sở được chuyển giao cho các tổ chức quản lý, kinh doanh nhà cấp xã, đã có 175 cơ sở triển khai các bước xác định giá và tổ chức cho thuê. Trong đó, 48 cơ sở đã ký hợp đồng cho thuê, 90 cơ sở đã thông báo cho thuê và 37 cơ sở đã xác định giá, đang hoàn tất thủ tục thông báo. Ngoài ra, 10 cơ sở được tạm giao cho các đơn vị sử dụng; 297 cơ sở tiếp tục được định giá, rà soát phương án xử lý.

Đối với 177 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao, tỉnh đã có phương án xử lý 176 cơ sở. Trong đó, 147 cơ sở được điều chuyển, chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng hoặc khai thác; 29 cơ sở thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Riêng tại cơ sở 2, phường Tân Ninh, các cơ quan chức năng đang thực hiện thủ tục thu hồi 21 cơ sở nhà, đất để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và kêu gọi đầu tư thương mại, dịch vụ. Tỉnh cũng đã hoàn thành xử lý 11/16 cơ sở thuộc nhóm chuyển giao, điều chuyển và phục vụ chỉnh trang đô thị; thu hồi 5/5 khu đất để giao UBND phường Tân Ninh quản lý, sử dụng.

Tỉnh Tây Ninh đã hoàn thành xử lý 449/551 cơ sở nhà, đất công

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp, xử lý tài sản công vẫn gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý, hồ sơ địa chính của một số cơ sở được hình thành qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ. Điều này gây trở ngại trong xác định hiện trạng, giá trị tài sản và thực hiện thủ tục bàn giao, điều chuyển, khai thác.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc kiểm kê, định giá và xử lý tài sản lớn, trong khi nhân lực tại một số cơ quan, đơn vị, nhất là cấp xã, còn hạn chế. Một số cơ sở dù đã được phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn tất thủ tục, chưa đưa vào khai thác hiệu quả.