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Cải chính

53 xã ở Tây Ninh chưa có phương án khai thác nhà, đất dôi dư

Thứ Năm, 20:48, 27/08/2026
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VOV.VN - Tây Ninh yêu cầu hoàn tất tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất trước ngày 30/8. Đáng chú ý, trong 65 đơn vị cấp xã, hiện mới 12 đơn vị có phương án xử lý, khai thác tài sản, còn 53 đơn vị chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất việc tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất được chuyển giao, chậm nhất ngày 30/8. Người đứng đầu đơn vị chậm tiến độ phải chịu trách nhiệm.

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Tây Ninh yêu cầu hoàn tất tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác các cơ sở nhà, đất trước ngày 30/8 

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, phương án sắp xếp đối với 3.387 cơ sở nhà, đất trên địa bàn đã được phê duyệt. Trong đó, 420 cơ sở thuộc diện chuyển giao và tỉnh đã ban hành quyết định chuyển giao 393 cơ sở.

Tuy nhiên, tiến độ tiếp nhận, quản lý và khai thác còn chậm. Đến nay, mới có 12/65 đơn vị cấp xã xây dựng phương án xử lý, khai thác; 53 đơn vị chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, bàn giao, quản lý và khai thác tài sản theo đúng quy định. Những cơ sở đã có phương án xử lý và đủ điều kiện phải được tổ chức thực hiện ngay, không để kéo dài.

Đối với các trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, nguồn gốc đất, hiện trạng tài sản, giá cho thuê hoặc các vấn đề chuyên môn, địa phương phải xác định rõ nội dung vướng mắc, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý.

53 xa o tay ninh chua co phuong an khai thac nha, dat doi du hinh anh 2
UBND tỉnh Tây Ninh đánh giá tiến độ tiếp nhận, quản lý và khai thác các trụ sở dôi dư vẫn còn chậm 

Các đơn vị được giao quản lý, khai thác phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tình trạng từng cơ sở sau khi tiếp nhận. UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu không để xảy ra tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh, sử dụng sai mục đích, thất thoát tài sản hoặc lấn chiếm đất.

Đối với cơ sở chưa đủ điều kiện khai thác, địa phương phải tổ chức bảo vệ, bảo quản thường xuyên, bảo đảm an toàn tài sản và cảnh quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, những trường hợp đã được giao nhiệm vụ, đủ điều kiện thực hiện nhưng chậm triển khai, không hoàn thành đúng hạn hoặc để xảy ra thất thoát, lãng phí, xuống cấp, mất mát tài sản, lấn chiếm đất đai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

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Tây Ninh tìm lối ra cho các trụ sở dôi dư sau sáp nhập

VOV.VN - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Tây Ninh có hàng nghìn cơ sở nhà, đất dôi dư ở vị trí đắc địa. Tuy nhiên, việc khai thác đang nghẽn ở khâu thủ tục, định giá và chuyển đổi công năng, đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ để tránh lãng phí nguồn lực.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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