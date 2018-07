Thận trọng với những email, tin nhắn lạ

Gần đây, nhiều khách hàng nhận được email, tin nhắn điện thoại lạ yêu cầu kê khai lại thông tin thẻ tín dụng để hệ thống cập nhật, nhưng thực chất đây là thủ đoạn mạo danh ngân hàng nhằm đánh cắp thông tin của chủ thẻ.



Một số khách hàng tinh ý, nghi ngờ về độ chân thực của tin nhắn đã không làm theo nhưng có nhiều khách hàng cả tin, cung cấp toàn bộ thông tin được yêu cầu, từ đó các “tin tặc” đã dễ dàng xâm nhập tài khoản và rút tiền của khách hàng.

Nhiều chiêu trò lừa đảo nhằm đánh cắp thông tin thẻ, tài khoản của khách hàng được ngân hàng cảnh báo. (Ảnh minh họa: KT)



Theo chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu, việc đánh cắp thông tin của khách hàng xảy ra thường xuyên trong thời gian gần đây là do nhóm tin tặc sử dụng công nghệ hiện đại. Trong nhiều thường hợp, công nghệ của những đối tượng này còn đi trước cả ngân hàng, do đó việc xâm nhập vào nguồn dữ liệu, thông tin của khách hàng xảy ra ngày càng nhiều hơn.Một lý do nữa mà ông Hiếu chỉ ra đó là hệ thống bảo mật của một số ngân hàng Việt Nam còn nhiều sơ hở, hệ thống công nghệ thông tin lỗi thời, chưa được cải tiến. Ngoài ra, số lượng khách hàng cũng như dữ liệu thông tin lưu trữ tại các ngân hàng ngày càng nhiều, điều này khiến ngân hàng khó kiểm soát một cách tuyệt đối, đây cũng là lý do để “tin tặc” hoành hành.Chỉ ra phương thức hoạt động của những đối tượng này, ông Hiếu cho biết, để đánh cắp thông tin của khách hàng, nhiều tin tặc tạo ra các website có giao diện giống như giao diện của một ngân hàng nào đó và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân. Nhiều khách hàng nhầm lẫn đó là website của ngân hàng mà mình đang giao dịch đã gửi đi các thông tin của mình.Phương thức nữa mà kẻ gian hay sử dụng đó là gửi tin nhắn yêu cầu cung cấp lại tên, mật khẩu của thẻ để kiểm tra tính xác thực của tài khoản hoặc đưa ra thông báo, khách hàng đã trúng một phần thưởng lớn của ngân hàng, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục và gửi quà tặng…Với hàng loạt các chiêu trò để “moi” thông tin từ khách hàng, đại diện ngân hàng Maritime Bank cho biết, các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức thanh toán thẻ không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin bảo mật như số tài khoản, số PIN thẻ ATM, mã truy cập và mật khẩu Internet banking qua email hay điện thoại. Bởi đây đích thực là thủ đoạn mạo danh nhằm đánh cắp thông tin của chủ thẻ.Để tránh bị lợi dụng và mất tiền oan, chủ thẻ tuyệt đối không cung cấp thông tin thẻ, thông tin cá nhân từ các email, tin nhắn điện thoại vì các ngân hàng đều đã có thông tin cá nhân khi chủ thẻ đăng ký dịch vụ.TS Nguyễn Trí Hiếu đưa ra lời khuyên: “Khi người sử dụng nhận được những email hay tin nhắn với nội dung đáng ngờ, việc đầu tiên là phải báo cho ngân hàng đó biết, nếu nghi ngờ tài khoản của mình đã bị xâm nhập thì báo ngay cho trung tâm về truyền thông của ngân hàng biết để khóa tài khoản của mình. Trong mọi tình huống, không nên nhấp chuột vào các đường link lạ và tuyệt đối không mở các file đính kèm từ các email giả mạo hoặc không rõ nguồn gốc. Nếu click vào đó sẽ tiếp tay cho tin tặc xâm nhập vào hệ thống máy tính, từ đó họ có thể lấy cắp thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác”./.

