Mất tiền trong thẻ ATM: Lo ngại về lỗ hổng bảo mật ngân hàng

Đêm muộn ngày 25/4, nhiều cán bộ, nhân viên làm việc tại kênh Truyền hình Nhân Dân (Hàng Trống, Hà Nội), nhận được tin nhắn qua điện thoại thông báo tài khoản ATM thuộc ngân hàng Agribank liên tục bị rút tiền dù bản thân không thực hiện giao dịch nào. Có người bị rút mất hàng chục triệu đồng trong vòng vài phút. Sau sự việc này nhiều chủ tài khoản đang sử dụng thẻ ATM của ngân hàng này cảm thấy bất an và lo rằng, biết đâu một ngày nào đó sự việc này lại xảy ra với tài khoản của mình.

Anh Trần Tuấn Ngọc ở Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, vợ chồng anh sử dụng các dịch vụ của ngân hàng Agribank đã 2 năm nay, sau sự việc nhiều chủ thẻ bị mất tiền ngày hôm qua, vợ chồng anh rất lo lắng và ngay lập tức ra cây ATM rút hết tiền về.

Còn chị Nguyễn Mai Hoa ở Tây Hồ, Hà Nội cho biết, không chỉ riêng vụ việc mất tiền trong tài khoản Agribank ngày hôm qua mà nhiều vụ mất tiền trong tài khoản tại một số ngân hàng trước đó đã khiến chị lo lắng với hệ thống bảo mật của ngân hàng. Với những khoản tiền lớn, để đảm bảo an toàn, chị đem đi gửi tiết kiệm, chỉ dành lại một khoản nhỏ để chi tiêu trong thẻ ATM.

Nhiều chủ tài khoản lo ngại về tính bảo mật của ngân hàng. (Ảnh minh họa: KT)

Trước sự việc này, chuyên gia tài chính-ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hệ thống bảo mật của ngân hàng không thể bảo mật khách hàng một cách tuyệt đối. Nhiều ngân hàng đầu tư vào công nghệ thông tin và có hệ thống bảo mật rất tốt nhưng các hacker bao giờ cũng đi trước về mặt công nghệ, họ luôn tìm thấy lỗ hổng trong công nghệ thông tin của 1 ngân hàng nào đó và lợi dụng điều này để lấy tiền của khách hàng.

Vì vậy, khi có chuyện không may xảy ra với tài khoản của mình, cả ngân hàng và khách hàng phải xem xét một cách công tâm và tìm hiểu nguyên nhân tại sao lại bị mất tiền. Bởi có một số trường hợp bị mất tiền tại các cây ATM là do khách hàng sơ hở làm lộ thông tin, mật khẩu, kẻ gian bằng cách nào đó lấy được mọi thông tin và có thể dễ dàng lấy tiền của khách. Đây là lý do chủ quan ngoài ý muốn nên ngân hàng rất khó ngăn chặn được.

Với vụ việc nhiều chủ tài khoản Agribank bị mất tiền liên tục trong đêm, khi khách hàng thông báo cho ngân hàng đóng tài khoản lại mà vẫn bị mất tiền thì đây là vấn đề mà ngân hàng và chuyên gia công nghệ cần nghiên cứu và điều tra sâu hơn về tính bảo mật của ngân hàng.

Ông Nguyễn Trí Hiếu phân tích, thủ đoạn của kẻ gian khi đột nhập vào cây ATM để lấy tiền rất tinh vi. Thông thường chúng lắp 1 thiết bị nhỏ tại cửa đẩy thẻ vào, thiết bị này rất mỏng có camera chụp hình và có thể lưu lại mật khẩu và những thông tin trên thẻ, chỉ với các yếu tố đó kẻ gian đã có thể rút tiền thành công

Ông Hiếu khuyến cáo, khi khách hàng đến rút tiền tại các cây ATM, phải quan sát kỹ xem cửa đẩy thẻ vào có gắn thiết bị hay vật lạ gì không. Khi thực hiện thao tác đánh mật khẩu nên dùng một tay che lại, tránh cho người ngoài có thể nhìn thấy hoặc camera từ trên chụp xuống để lấy thông tin của thẻ. Đặc biệt, khi rút tiền xong, nên lấy sao kê của giao dịch đó mang về tiêu hủy, không nên để lại trong máy ATM hoặc bỏ lại, vì kẻ gian có thể thu thập các thông tin trên đó để lợi dụng rút tiền khi có điều kiện.

Một điều nữa mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khuyên khách hàng, đó là nên sử dụng dịch vụ tin nhắn thông báo hoạt động giao dịch của tài khoản. Để khi có bất cứ giao dịch đột xuất, bất ngờ gửi đến điện thoại di động thì khách hàng có thể biết ngay được và gọi đến đường dây nóng của ngân hàng để thông báo tài khoản đã bị ăn cắp và yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản./.

