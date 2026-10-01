Thêm cầu nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền TP.HCM

Chiều 1/10, Hội Doanh nghiệp Tài chính và Bất động sản TP.HCM (FREA HCM) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029. Ông Đỗ Văn Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch FREA HCM.

Hội Doanh nghiệp Tài chính và Bất động sản TP.HCM là hội ngành nghề trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.HCM (SME HCM).

Ông Đỗ Văn Hiếu - Chủ tịch FREA HCM (Ảnh: Duy Phương)

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Văn Hiếu cho biết: Trong nhiều năm qua, tài chính và bất động sản thường được nhìn nhận chủ yếu qua dòng vốn và tài sản. Tuy nhiên, phía sau một khoản đầu tư, một dự án bất động sản hay một thương vụ tài chính là chuỗi điều kiện liên quan đến pháp lý, công nghệ, dữ liệu và khả năng truyền thông minh bạch.

Theo ông Hiếu, đây cũng là cơ sở để FREA HCM xây dựng mô hình hoạt động dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm tài chính, bất động sản, pháp lý, công nghệ và truyền thông.

Ban Chấp hành FREA HCM ra mắt Đại hội (Ảnh: Duy Phương)

Theo báo cáo tại Đại hội, FREA HCM hiện có 55 hội viên chính thức, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, bất động sản, thương mại - dịch vụ, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục, cơ khí, điện lạnh, dược liệu và dịch vụ ăn uống.

Ngoài số hội viên chính thức, có khoảng 300 doanh nghiệp, doanh nhân và cơ sở kinh doanh trong danh sách dự bị để xem xét kết nạp vào hội ở các đợt tiếp theo.

FREA HCM cũng định hướng làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền, các sở, ngành địa phương và các hội nghề nghiệp. Qua đó, FREA HCM có thể tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách và môi trường sản xuất kinh doanh.