English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thêm cầu nối cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền TP.HCM

Thứ Năm, 22:13, 01/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.HCM vừa có thêm tổ chức trực thuộc, được định hướng làm cầu nối với chính quyền, các sở ngành, địa phương và các hội nghề nghiệp.

Chiều 1/10, Hội Doanh nghiệp Tài chính và Bất động sản TP.HCM (FREA HCM) tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029. Ông Đỗ Văn Hiếu được bầu giữ chức Chủ tịch FREA HCM.

Hội Doanh nghiệp Tài chính và Bất động sản TP.HCM là hội ngành nghề trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP.HCM (SME HCM).

them cau noi cho doanh nghiep nho va vua voi chinh quyen tp.hcm hinh anh 1
Ông Đỗ Văn Hiếu - Chủ tịch FREA HCM (Ảnh: Duy Phương)

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Văn Hiếu cho biết: Trong nhiều năm qua, tài chính và bất động sản thường được nhìn nhận chủ yếu qua dòng vốn và tài sản. Tuy nhiên, phía sau một khoản đầu tư, một dự án bất động sản hay một thương vụ tài chính là chuỗi điều kiện liên quan đến pháp lý, công nghệ, dữ liệu và khả năng truyền thông minh bạch.

Theo ông Hiếu, đây cũng là cơ sở để FREA HCM xây dựng mô hình hoạt động dựa trên 5 trụ cột chiến lược gồm tài chính, bất động sản, pháp lý, công nghệ và truyền thông.

them cau noi cho doanh nghiep nho va vua voi chinh quyen tp.hcm hinh anh 2
Ban Chấp hành FREA HCM ra mắt Đại hội (Ảnh: Duy Phương)

Theo báo cáo tại Đại hội, FREA HCM hiện có 55 hội viên chính thức, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, bất động sản, thương mại - dịch vụ, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục, cơ khí, điện lạnh, dược liệu và dịch vụ ăn uống.

Ngoài số hội viên chính thức, có khoảng 300 doanh nghiệp, doanh nhân và cơ sở kinh doanh trong danh sách dự bị để xem xét kết nạp vào hội ở các đợt tiếp theo.

FREA HCM cũng định hướng làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền, các sở, ngành địa phương và các hội nghề nghiệp. Qua đó, FREA HCM có thể tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách và môi trường sản xuất kinh doanh.

Duy Phương/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng nay (28/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung thảo luận sâu về các chính sách ưu đãi tài chính, đất đai và hạ tầng.

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

VOV.VN - Sáng nay (28/9), tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất, khóa XVI, các đại biểu đã cho ý kiến về Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung thảo luận sâu về các chính sách ưu đãi tài chính, đất đai và hạ tầng.

Dự án Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – “bước đệm” để doanh nghiệp bứt phá
Dự án Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – “bước đệm” để doanh nghiệp bứt phá

VOV.VN - Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang được xây dựng để thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 – việc này được kỳ vọng sẽ tạo “bước đệm” quan trọng để DNNVV phát triển và khu vực kinh tế tư nhân bứt phá. 

Dự án Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – “bước đệm” để doanh nghiệp bứt phá

Dự án Luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – “bước đệm” để doanh nghiệp bứt phá

VOV.VN - Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang được xây dựng để thay thế Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 – việc này được kỳ vọng sẽ tạo “bước đệm” quan trọng để DNNVV phát triển và khu vực kinh tế tư nhân bứt phá. 

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn
Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế.

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn

Thủ tướng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa cần nuôi dưỡng khát vọng lớn

VOV.VN - Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần có khát vọng để trở thành doanh nghiệp lớn và vươn ra khu vực và quốc tế.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp