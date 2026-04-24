  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thị trường BĐS Quý I/2026: Giá chung cư vẫn cao dù thanh khoản sụt giảm

Thứ Sáu, 20:37, 24/04/2026
VOV.VN - Theo Bộ Xây dựng, quý I/2026 giao dịch bất động sản giảm theo quý nhưng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chung cư và nhà ở riêng lẻ chững lại, giá bán vẫn ở mức cao, chưa phản ánh đúng sức mua thực tế.

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2026, cho thấy toàn thị trường ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch thành công, bằng 92,4% so với quý trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2025. Dù có dấu hiệu cải thiện theo năm, diễn biến theo quý cho thấy thị trường đang chững lại.

Theo số liệu công bố, phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm cả theo quý và theo năm. Trong khi đó, đất nền với 108.998 giao dịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn và duy trì nhịp giao dịch ổn định hơn, trở thành điểm tựa của thị trường trong bối cảnh thanh khoản suy yếu ở nhiều phân khúc.

Về mặt bằng giá, Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều dự án tiếp tục neo giá cao, phản ánh chi phí đầu vào và kỳ vọng của chủ đầu tư, dù thanh khoản thực tế không tương xứng.

Đáng chú ý, ở phân khúc cao cấp, giá bán vẫn ở ngưỡng rất cao nhưng lượng giao dịch không sôi động. Điều này cho thấy khoảng cách giữa giá chào bán và khả năng hấp thụ của thị trường ngày càng nới rộng, tạo ra áp lực điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với biệt thự và nhà liền kề trong dự án, mặt bằng giá trong quý I/2026 cơ bản ổn định so với quý trước tại nhiều địa phương, chưa xuất hiện biến động lớn.

Tổng thể, theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt: đất nền giữ nhịp giao dịch, trong khi chung cư và nhà ở riêng lẻ gặp khó về thanh khoản. Mặt bằng giá vẫn neo cao nhưng chưa phản ánh đúng sức mua, đặt ra bài toán điều chỉnh để cân bằng cung - cầu trong các quý tiếp theo.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tin liên quan

Bất động sản thanh khoản yếu: “Cắt lỗ” lan rộng nhưng chưa đủ hấp dẫn
Bất động sản thanh khoản yếu: “Cắt lỗ” lan rộng nhưng chưa đủ hấp dẫn

VOV.VN - Lãi suất tăng đẩy thị trường bất động sản vào trạng thái thanh khoản thấp trên diện rộng, khiến nhiều nhà đầu tư buộc phải giảm giá để thoát hàng. Tuy nhiên, nghịch lý là mức giảm hiện nay chủ yếu mới dừng ở “cắt lãi”, chưa phải “cắt lỗ” thực sự, nên chưa đủ hấp dẫn để kéo dòng tiền quay lại.

Bất động sản Việt Nam nhiều lợi thế đón dòng vốn ngoại
Bất động sản Việt Nam nhiều lợi thế đón dòng vốn ngoại

VOV.VN - Khi nguồn cầu trong nước chững lại, các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản tại Việt Nam đang có nhiều lợi thế đón sóng đầu tư từ nước ngoài.

ĐBQH: Nguồn cung bất động sản ách tắc, giá bị “thổi” bất hợp lý
ĐBQH: Nguồn cung bất động sản ách tắc, giá bị “thổi” bất hợp lý

VOV.VN - Không chỉ thiếu vốn, nhiều “nút thắt” như giải ngân chậm, thủ tục kéo dài, năng lực thực thi không đồng đều đang cản trở tăng trưởng. Đáng chú ý, thị trường bất động sản tiếp tục méo mó khi nguồn cung hợp pháp bị ách tắc, trong khi đầu cơ đẩy giá lên cao bất hợp lý.

