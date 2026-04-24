Thị trường BĐS Quý I/2026: Giá chung cư vẫn cao dù thanh khoản sụt giảm

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2026, cho thấy toàn thị trường ghi nhận khoảng 139.855 giao dịch thành công, bằng 92,4% so với quý trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2025. Dù có dấu hiệu cải thiện theo năm, diễn biến theo quý cho thấy thị trường đang chững lại.

Theo số liệu công bố, phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ đạt 30.857 giao dịch, giảm cả theo quý và theo năm. Trong khi đó, đất nền với 108.998 giao dịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn và duy trì nhịp giao dịch ổn định hơn, trở thành điểm tựa của thị trường trong bối cảnh thanh khoản suy yếu ở nhiều phân khúc.

Về mặt bằng giá, Bộ Xây dựng cho biết giá chung cư tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp. Nhiều dự án tiếp tục neo giá cao, phản ánh chi phí đầu vào và kỳ vọng của chủ đầu tư, dù thanh khoản thực tế không tương xứng.

Đáng chú ý, ở phân khúc cao cấp, giá bán vẫn ở ngưỡng rất cao nhưng lượng giao dịch không sôi động. Điều này cho thấy khoảng cách giữa giá chào bán và khả năng hấp thụ của thị trường ngày càng nới rộng, tạo ra áp lực điều chỉnh trong thời gian tới.

Đối với biệt thự và nhà liền kề trong dự án, mặt bằng giá trong quý I/2026 cơ bản ổn định so với quý trước tại nhiều địa phương, chưa xuất hiện biến động lớn.

Tổng thể, theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ rệt: đất nền giữ nhịp giao dịch, trong khi chung cư và nhà ở riêng lẻ gặp khó về thanh khoản. Mặt bằng giá vẫn neo cao nhưng chưa phản ánh đúng sức mua, đặt ra bài toán điều chỉnh để cân bằng cung - cầu trong các quý tiếp theo.