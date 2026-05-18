Mỹ - Trung Quốc hạ nhiệt căng thẳng kinh tế, hé lộ quy mô gói xuất khẩu nông sản

Thứ Hai, 17:42, 18/05/2026
VOV.VN - Nhà Trắng ngày 17/5 thông báo Trung Quốc cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028. Đây được xem là một trong những kết quả đáng chú ý của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực ổn định quan hệ sau giai đoạn căng thẳng kéo dài vì thuế quan và cạnh tranh chiến lược.

Đang có những diễn biến tích cực trong quan hệ Mỹ - Trung. Ảnh: Reuters.

Theo Nhà Trắng, cam kết mới chưa bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương mà Trung Quốc đã đưa ra từ cuối năm ngoái. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại thông qua việc thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ- Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ- Trung, đồng thời nối lại nhập khẩu một số sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như thịt bò và gia cầm.

Diễn biến này được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, đặc biệt khi thương mại nông sản song phương đã sụt giảm mạnh sau các đợt áp thuế trả đũa lẫn nhau năm ngoái. Theo giới phân tích, việc Trung Quốc nối lại mua nông sản của Mỹ không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn phản ánh nỗ lực khôi phục lòng tin giữa hai bên.

Chuyên gia Stephen Engle tại Mỹ nhận định: “Chúng ta sẽ phải chờ xem gói cam kết trị giá 17 tỷ USD này sẽ được phân bổ cụ thể cho những mặt hàng nào. Tuy nhiên, rõ ràng đây là sự giải tỏa đáng kể đối với nông dân Mỹ. Năm 2024, xuất khẩu nông sản của Mỹ sang Trung Quốc từng đạt khoảng 24 tỷ USD, nhưng đã giảm mạnh xuống còn 8,3 tỷ USD vào năm ngoái do tác động của các đợt áp thuế trả đũa. Điều đó cho thấy thương mại nông sản song phương đang dần quay trở lại mức trung bình lịch sử. Dù vậy, câu hỏi lớn hiện nay là liệu các bên có thực sự thực hiện đầy đủ những cam kết này hay không”.

Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cho biết hai nước đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc giảm một số loại thuế quan và sẽ tiếp tục thảo luận về các rào cản phi thuế quan đối với hàng nông sản. Tuy nhiên, cả Mỹ và Trung Quốc hiện chưa công bố chi tiết cụ thể về các mặt hàng hoặc mức cắt giảm thuế.

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, hai bên cũng ghi nhận tiến triển trong hợp tác hàng không. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã đạt thỏa thuận liên quan việc Trung Quốc mua máy bay của Mỹ cũng như bảo đảm nguồn cung động cơ và phụ tùng hàng không. Phát biểu sau chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing cùng động cơ của General Electric.

Theo giới quan sát, các cam kết kinh tế hiện nay chủ yếu mang ý nghĩa tạo động lực ổn định quan hệ song phương hơn là giải quyết tận gốc những bất đồng chiến lược giữa hai nước. Thuế quan, cạnh tranh công nghệ, chuỗi cung ứng và các vấn đề địa chính trị vẫn sẽ tiếp tục là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ- Trung trong thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là có thể tiếp tục gặp nhau nhiều lần trong năm nay nhằm duy trì đối thoại cấp cao. Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, hai nhà lãnh đạo có thể có tới 4 cuộc gặp trong năm 2026, trong đó cuộc gặp trực tiếp dự kiến diễn ra khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào tháng 9 tới.

Thu Hoài/VOV1
Tag: Mỹ - Trung Quốc thỏa thuận thương mại hạ nhiệt căng thẳng thương mại thượng đỉnh Mỹ Trung Quốc
Toàn cảnh quốc tế sáng 18/5: Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế sau thượng đỉnh
VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm thuế sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh; Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nêu thời gian chậm nhất để mở lại eo biển Hormuz; Iran khẳng định không bị hưởng bởi chiến dịch phong tỏa của Mỹ…

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm thuế sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh; Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nêu thời gian chậm nhất để mở lại eo biển Hormuz; Iran khẳng định không bị hưởng bởi chiến dịch phong tỏa của Mỹ…

VOV.VN - Cảnh sát Trung Quốc, Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bắt giữ 276 nghi phạm lừa đảo viễn thông trong một chiến dịch phối hợp nhằm trấn áp các băng nhóm lừa đảo hoạt động tại Dubai, UAE. Đây là chiến dịch hợp tác đầu tiên thuộc loại này giữa ba quốc gia.

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.

