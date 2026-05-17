  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Mỹ - Trung Quốc đạt kết quả tích cực trong tham vấn kinh tế - thương mại

Chủ Nhật, 09:58, 17/05/2026
VOV.VN - Ngày 16/5, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo kết quả sơ bộ của vòng đàm phán kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vừa qua.

Theo phần trả lời của Người phát ngôn đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung - Mỹ ngày 14/5 đã thảo luận sâu về các vấn đề kinh tế - thương mại, cung cấp hướng đi và chỉ dẫn chiến lược cho phát triển quan hệ song phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ kinh tế – thương mại Trung – Mỹ bản chất là cùng có lợi và kết quả đạt được là tin tốt không chỉ cho người dân hai nước mà còn cho cộng đồng quốc tế.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh: VCG.

Trước đó, ngày 13/5, các nhóm kinh tế – thương mại Trung – Mỹ đã tiến hành tham vấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho hội đàm của lãnh đạo hai nước. Hai bên đã tiến hành trao đổi thẳng thắn, sâu sắc, mang tính xây dựng, tập trung giải quyết những vấn đề kinh tế – thương mại hai bên quan tâm và mở rộng hợp tác thực chất.

Kết quả đàm phán cho thấy hai bên đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc tiếp tục triển khai các thỏa thuận trước đó và về các vấn đề thuế quan. Hai nước cũng nhất trí thành lập Hội đồng Thương mại và Hội đồng Đầu tư nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và đầu tư đang được quan tâm, đồng thời thúc đẩy việc giảm thuế đối với các sản phẩm tương đương, góp phần mở rộng thương mại hai chiều.

Bên cạnh đó, hai bên cam kết thúc đẩy giải quyết những rào cản phi thuế quan và vấn đề tiếp cận thị trường, đặc biệt trong lĩnh vực nông sản. Mỹ sẽ giải quyết các mối quan tâm lâu dài của Trung Quốc liên quan đến sản phẩm sữa, thủy sản và gia cầm, trong khi Trung Quốc sẽ tạo điều kiện cho Mỹ về xuất khẩu thịt bò và gia cầm từ một số bang sang Trung Quốc.

Trong lĩnh vực hàng không, hai bên đã thống nhất về việc Trung Quốc mua máy bay của Mỹ và Mỹ bảo đảm cung cấp động cơ, linh kiện, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, những kết quả này phản ánh tinh thần hợp tác dựa trên tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, cho thấy thông qua đối thoại, hai bên hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp cho các vấn đề kinh tế – thương mại còn tồn đọng.

Hiện các nhóm kinh tế – thương mại hai nước vẫn đang thảo luận chi tiết để sớm chốt kết quả và triển khai thực hiện, góp phần mang lại sự ổn định và chắc chắn cho quan hệ kinh tế – thương mại Trung – Mỹ cũng như kinh tế thế giới.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Trước đó, ông và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc gặp hẹp tại Trung Nam Hải. Ra sân bay tiễn Tổng thống Mỹ có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc và Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong.

Mỹ và Trung Quốc thảo luận kiểm soát AI tại thượng đỉnh ở Bắc Kinh

VOV.VN - Các phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đang thảo luận về các biện pháp kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI) trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tại Bắc Kinh, trong đó hai bên dự kiến xây dựng một bộ quy tắc ứng xử nhằm ngăn chặn các tổ chức phi nhà nước lợi dụng các mô hình AI tiên tiến để gây bất ổn toàn cầu.

Cận cảnh quốc yến Trung Quốc chiêu đãi Tổng thống Mỹ Trump tại Bắc Kinh

VOV.VN - Tối 14/5, Trung Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (quốc yến) dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump và đoàn đại biểu cấp cao đang ở thăm chính thức Bắc Kinh. Sự kiện có sự tham gia của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều quan chức, doanh nhân của hai nước.

Trật tự 3 cực Mỹ - Nga - Trung Quốc và địa bàn châu Phi trong thế giới mới

VOV.VN - Một trật tự thế giới mới đang hình thành với 3 cực chủ đạo là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ba cường quốc này đã có sự dàn xếp nhất định với nhau, thể hiện khá rõ tại địa bàn châu Phi, nơi ảnh hưởng của EU bị suy giảm nghiêm trọng.

Thực hư ý đồ của Mỹ đối với Greenland trong cạnh tranh với Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Dường như Tổng thống Mỹ Trump không tuyên bố bâng quơ về vấn đề Greenland. Đằng sau đó có thể là cả một toan tính chiến lược hết sức đồ sộ.

