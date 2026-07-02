Thị trường trái phiếu chờ đón dòng tiền minh bạch

Theo bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Để đạt được mục tiêu này, bài toán đặt ra là phải huy động hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Điều này đòi hỏi một hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và vận hành hiệu quả.

Chủ tịch UBCKNN cho rằng, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế nhằm nâng cao chất lượng huy động vốn. Quá trình này không nhằm siết chặt dòng tiền, mà hướng tới việc xây dựng môi trường phát hành chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn.

Đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 200 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường nước ngoài.

Bà Trịnh Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Asam cho rằng, ưu điểm lớn nhất của Nghị định 200 là giúp minh bạch hóa thị trường, nhất là sau những rủi ro đáng tiếc từng xảy ra trong công tác huy động trái phiếu thời gian qua.

Điểm mới của quy định là yêu cầu đánh giá tín nhiệm trái phiếu, tài sản đảm bảo không được là cổ phiếu của chính tổ chức phát hành đó, hoặc phải có bảo lãnh của ngân hàng.

Theo bà Hoa, đây là một bước tiến rất lớn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Hứa Khánh Vân, Trưởng Bộ phận Huy động vốn và Quan hệ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Còn bà Hứa Khánh Vân, Trưởng Bộ phận Huy động vốn và Quan hệ đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long cho biết, doanh nghiệp cũng đang chuẩn bị huy động vốn trái phiếu cho các dự án mới.

Cho nên với những quy định mới của Nghị định 200, không chỉ tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi huy động vốn mà còn củng cố niềm tin cho nhà đầu tư:

“ Theo Nghị định 200, đối với doanh nghiệp, mục đích sử dụng vốn và hồ sơ phát hành đã có sự rõ ràng hơn. Về phía nhà đầu tư, theo quy định mới, doanh nghiệp không thể giấu giếm mà thông tin phải rất minh bạch, doanh nghiệp phải sử dụng vốn đúng mục đích. Sau khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp phải liên tục báo cáo cho trái chủ và cơ quan chức năng”

Thống kê cho thấy, trong năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 763.500 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tính đến giữa tháng 6, hoạt động huy động vốn tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan với giá trị huy động đạt xấp xỉ 270.000 tỷ đồng”.