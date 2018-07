Dưa chuột Kiwano 400.000 đồng/quả vẫn “cháy hàng“

Giống dưa chuột lạ này được nhập từ Nhật Bản. Quả có vỏ màu vàng, bên ngoài có nhiều gai nhọn, quả dài khoảng hơn 10cm, bổ ra bên trong ruột màu xanh, nhiều hạt, nhìn không giống bất cứ loại dưa chuột nào của Việt Nam. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Giá của loại dưa chuột này được xếp vào danh sách các loại dưa chuột đắt đỏ nhất thế giới. Cụ thể, giá bán lẻ theo quả là 395.000 đồng/quả, mỗi quả nặng từ 250-300 gram, bán theo cân thì giá 1,6 triệu đồng, đắt gấp 100 lần so với giá dưa chuột trong nước. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Nhìn quả của loại dưa này khá kỳ dị, nhưng cây thì giống các loại dưa truyền thống ở Việt Nam, tức là thân, cây cũng dạng leo giàn, thân mảnh, thời gian từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch quả chỉ khoảng 15-20 ngày. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Khi thu hoạch quả sẽ đạt trọng lượng trung bình 250 gram, cá biệt có quả nặng tới 0,5 kg. (Ảnh: Vietnamnet) Giống dưa chuột này có nguồn gốc từ châu Phi, được trồng nhiều ở các nước nhiệt đới như Úc, Chile, New Zealand, Mỹ, Nhật Bản,... (Ảnh: Dân trí) Chị Thu Hà, một chủ cửa hàng hoa quả trên đường Hoàng Văn Thái (Hà Nội) cho biết, chị nhập dưa chuột Kiwano trực tiếp từ Nhật Bản vì bên nước này trồng theo phương pháp hữu cơ, đảm bảo an toàn, chất lượng quả ngon, đều, đẹp. Sau khi thu mua tại các đầu mối, dưa được chuyển về Việt Nam theo đường hàng không. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Theo nhiều chủ cửa hàng, dù được chào bán với giá đắt đỏ song giống dưa chuột lạ này vẫn khá “hút” khách, thường nhập về đến đâu, hết đến đó. (Ảnh: Gia đình & Xã hội) Chị Hà cũng cho hay, dưa chuột Kiwano hàng về đến đâu chỉ đủ để trả khách. Bởi, các khách quen, thường xuyên mua hoa quả tại cửa hàng khi thấy quả này đều tỏ ra hiếu kỳ và muốn đặt mua về ăn thử. (Ảnh: Vietnamnet) Nhiều người ăn thử cho biết, dưa chuột này khá nhiều ruột và hạt, cùi mỏng, ăn không quá khác so với dưa chuột của Việt Nam. (Ảnh: Vietnamnet) Kiwano là cây thân leo ưa nhiệt, nên nếu trồng ở nơi có nhiều ánh sáng cây sẽ phát triển nhanh và ra quả to hơn. Loại dưa chuột gai siêu lạ này đã từng được bán ở siêu thị Hồng Kông với mức giá khoảng 170.000 đồng/quả. (Ảnh: KT)

