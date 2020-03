Giá USD trong nước và thế giới đều đi xuống

Sáng nay (3/3), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của VND với USD ở mức 23.209 đồng, giảm 10 đồng so với phiên trước.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 VND/USD và bán ra ở mức 23.855 VND/USD; giữ nguyên giá chiều mua vào nhưng giảm 16 đồng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá USD có chiều hướng đi xuống. (Ảnh minh họa)

Sáng 3/3, đa số các ngân hàng thương mại trong nước niêm yết tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, phổ biến ở quanh mức: 23.140 - 23.310 VND/USD (mua vào - bán ra).



Cụ thể, Vietcombank niêm yết ở mức: 23.140 đồng - 23.310 đồng (mua - bán).

BIDV niêm yết theo tỷ giá: 23.170 - 23.310 đồng (mua - bán).

Vietinbank niêm yết tỷ giá ở mức 23.150 – 23.300 đồng (mua - bán).

Techcombank niêm yết theo tỷ giá 23.150-23.310 đồng (mua – bán).

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD là 23.150 - 23.280 đồng/ USD.

Trên thị trường thế giới, đầu phiên giao dịch ngày 3/3 (giờ Việt Nam), tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,55% xuống còn 97,537 điểm.

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,11% lên 1,1145. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,15% lên 1.2769. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,1% lên 108,41.

Tỷ giá USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần so với những tiền tệ chủ chốt khác khi các nhà đầu tư nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ nới lỏng lãi suất trong nỗ lực chống lại tác động tiêu cực từ sự lây lan của dịch Covid-19./.