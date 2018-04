Giá vàng hồi phục vẫn sụt giảm gần 100.000 đồng/lượng trong tuần

Vàng SJC giảm mạnh giữa tuần

Thị trường vàng trong nước tuần qua xuất hiện vùng lõm giảm giá trong những ngày giữa tuần. Giá vàng SJC đã có lúc giảm xuống sát mức 36,6 triệu đồng/lượng tương đương với mức giảm gần 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch tuần qua, giá vàng đứng ở mức 36,93 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng SJC còn tiếp tục tăng lên 36,94 triệu đồng sau thời điểm đó và suy giảm vào những ngày kế tiếp.

Biến động giá vàng SJC trong tuần qua theo ghi nhận của Tập đoàn DOJI.

Trong khoảng 4 ngày giữa tuần, giá vàng liên tục suy giảm ở mức thấp dưới 36,7 triệu đồng/lượng và không có sự thay đổi đột biến. Chỉ đến ngày cuối tuần (28/4) giá vàng đã có sự đảo chiều tăng 50.000 đồng/lượng từ mức 36,82 triệu đồng/lượng lên mức 36,87 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên cuối tuần này, giá vàng SJC đứng ở mức 36,87 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm của tuần trước đó, giá vàng trong nước giảm 95.000 đồng/lượng.

Mức chênh lệch giá mua vào – bán ra của vàng SJC trong tuần qua cũng không có nhiều đột biến. Tại thị trường Hà Nội, mức chênh lệch giá mua – bán theo niêm yết của Tập đoàn DOJI vẫn chỉ ở mức 80.000 – 100.000 đồng/lượng và tại TP HCM mức chênh lệch không thay đổi ở 200.000 đồng/lượng.

Do có độ giảm trễ hơn so với giá vàng thế giới, trong tuần qua mặc dù có sự giảm giá song tốc độ giảm của vàng SJC chậm hơn giá vàng thế giới khiến mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới thu hẹp từ mức trên 1 triệu đồng/lượng về mức hơn 950.000 đồng/lượng

Một số chuyên gia cho rằng, ngoài việc bị tác động từ giá vàng thế giới, giá vàng trong nước tăng mạnh vào phiên cuối tuần cũng là do ảnh hưởng của tỷ giá ngoại tệ 2 ngày qua giảm nhanh, mức giảm từ 30 – 40 đồng/USD tại các ngân hàng thương mại khiến lực mua vàng có tăng lên.

Theo số liệu của các doanh nghiệp vàng lớn trong nước, trong tháng 4, nhu cầu tiêu thụ vàng của Việt Nam giảm 20% so với cùng kỳ, ước tính đạt trên 19 tấn. Trong đó, tiêu thụ vàng trang sức đạt 2 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2017, tiêu thụ vàng miếng và vàng xu đạt 17 tấn, giảm 29% so với cùng kỳ.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong nước cũng cho biết, giao dịch vàng tuần qua tiếp tục duy trì không khí ảm đạm. Tổng khối lượng vàng giao dịch bao gồm vàng miếng cũng như vàng trang sức trên thị trường tuần qua là không lớn.

Các giao dịch bán ra đạt mức cao hơn so với số lượng mua vào khi giá vàng xuống thấp. Mặc dù vậy, giới đầu tư vì vẫn đang có tâm lý quan sát động thái thị trường nên không hoàn toàn không có giao dịch mang tính đột biến.

Giá vàng thế giới sụt giảm khi chỉ số USD hồi phục

Giá vàng thế giới tuần qua có nhiều biến động với xu thế giảm mạnh ở những phiên đầu tuần và dần tăng lên đến cao điểm vào phiên cuối tuần. Trong tuần có những thời điểm giá vàng thế giới giảm mạnh xấp xỉ 30 USD/oz về sát 1.316 USD/oz, đạt mức thấp nhất trong vòng 4 tháng.

Chốt phiên cuối tuần này, giá vàng thế giới tăng mạnh do giá dầu thế giới và chỉ số đồng USD giảm nhanh. Theo số liệu trên sàn Kitco, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á kết thúc phiên 27/4 tăng mạnh lên mức 1.322 USD/oz. Giá vàng giao kì hạn tháng 12 cũng tăng lên mức 1.320 USD/oz trên sàn Comex ở New York. So với chốt phiên tuần trước, giá vàng thế giới vẫn giảm 5 USD/oz.

Giá vàng thế giới trồi sụt những phiên cuối tuần. (Ảnh: Kitco News)

Thị trường vàng thế giới dù có sự hồi phục nhưng vẫn trong giới hạn khiêm tốn. Theo một số nhà phân tích, vàng đang ghi nhận sự tăng nhẹ khi các các dữ liệu khác được công bố không quá tích cực hơn dự kiến, đó dấu hiệu không bền vững của thị trường kim loại quý trong ngắn hạn.

Sau một thời gian dài chỉ số USD giảm thấp, tuần qua chỉ số này đã có sự hồi phục mạnh mẽ. Cùng với đó, sự yếu kém của đồng tiền khu vực eurozone đã khiến giá vàng suy giảm. Chính vì thế, việc giá vàng tăng trở lại trong ngắn hạn chưa có gì đảm bảo cho sự phục hồi chắc chắn trong thời gian tới./.

Giá vàng SJC tăng trước kỳ nghỉ lễ VOV.VN - Giá vàng SJC tăng 30.000 đồng/lượng so với phiên liền trước đó trong khi giá vàng thế giới cùng tăng trở lại mức 1.322 USD/oz.