Người Việt chi chục triệu USD mua trái cây ngoại ăn Tết

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng cuối cùng của năm 2018, kim ngạch nhập khẩu rau quả đã tăng thêm gần 80 triệu USD. Hiện thị trường nhập khẩu trái cây lớn nhất của Việt Nam là Thái Lan (hơn 40%), sau đó là Trung Quốc, Mỹ, Chile, Hàn Quốc... (Ảnh: Zing) Trong khi đó, hoa quả Việt càng gần Tết càng rớt giá. (Ảnh: Báo Đất Việt) Người Việt thích trái cây nhập khẩu nên dù giá đắt đỏ vẫn mua về ăn hoặc làm quà biếu Tết. Loại vú sữa vàng lạ mắt này có giá lên tới 1 triệu đồng/kg. (Ảnh: Zing) Vú sữa Đài Loan có đặc điểm bên ngoài khá lạ so vú sữa trong nước. Cụ thể, vỏ của chúng khi chín có màu vàng ươm tự nhiên, không xanh hoặc tím như vú sữa miền Tây nên được gọi bằng cái tên mỹ miều khác là vú sữa hoàng kim. (Ảnh: VnExpress) Lạ hơn hàng Việt, vú sữa hoàng kim nhập khẩu từ Đài Loan được hét giá lên đến cả triệu đồng/kg. Vì quá đắt, nhiều nơi bán theo quả, mỗi quả nửa triệu đồng cho khách dùng thử. (Ảnh: VnExpress) Táo Nhật Bản có kích thước khổng lồ được nhiều bà nội trợ tìm mua dùa giá khá "chát". (Ảnh: VOV) Loại táo Nhật "khủng" to gần bằng quả bưởi diễn giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi kg. (Ảnh: VOV) Nho sữa Hàn Quốc được khá nhiều cửa hàng nhập về bán với giá 650.000 đồng một kg. (Ảnh: VnExpress) Nho sữa Hàn Quốc có giá cao gấp nhiều lần hàng Việt nhưng khách hàng vẫn không ngại chi tiền mua về ăn thử dịp Tết. (Ảnh: KT) Na Đài Loan giá dao động 300.000 - 350.000 đồng/kg. Tính ra, mỗi quả na bở Đài Loan có giá khoảng 200.000 đồng. (Ảnh: VnExpress) Mọng nước, màu vàng ươm đẹp mắt, có vị thơm ngọt như sữa ... là những đặc điểm khiến quả khế ngọt Đài Loan chinh phục bà nội trợ Việt. Do trọng lượng lớn, mỗi quả khế Đài Loan có giá từ 100.000 đồng trở lên. (Ảnh: VnExpress) Bơ nhập khẩu được các cửa hàng rao bán gần 400.000 đồng/kg. Bơ Đài Loan nặng tới hơn 1 kg một quả, nên mỗi quả cũng gần nửa triệu đồng. (Ảnh: VnExpress)./.

