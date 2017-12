Nhiều quán cà phê, nhà hàng vẫn đặt cây giao dịch Bitcoin

Mặc dù đã được cảnh báo là vi phạm pháp luật và người dân không được pháp luật Việt Nam bảo vệ khi giao dịch mua - bán bằng đồng tiền Bitcoin, nhưng hiện nay ở một số nhà hàng tại TP HCM vẫn đặt cây BTM để người dân cũng như khách nước ngoài sử dụng giao dịch.

Tại nhà hàng Italiani’s nằm trên đường Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM có treo bảng thông báo giao dịch đồng tiền Bitcoin MTM Exchange ở phía ngoài nhà hàng. Ở một góc bên trong nhà hàng có đặt 1 cây giao dịch BTM, màn hình của máy luôn hiển thị tỉ giá quy đổi đồng Bitcoin, mục mua - bán… với nhiều chức năng giống cây ATM.

Theo quan sát của phóng viên, chỉ trong khoảng 1 tiếng đồng hồ có tới 4-5 khách vào giao dịch tại máy BTM, chủ yếu là người nước ngoài. Cũng có khách hàng đã in mã số Bitcoin ra giấy để mua thức ăn ở một nhà hàng khác. Thiết bị này sẽ tự động quy đổi tỉ giá tiền VND sang Bitcoin.

Một khách nước ngoài đang giao dịch mua thức ăn qua cây Bitcoin

đặt tại nhà hàng Italian's trên phố Lý Tự Trọng, Quận 1, TP HCM.

Khi được hỏi về thanh toán thức ăn qua đồng Bitcoin, nhân viên ở nhà hàng này cho biết, nhà hàng chỉ cho thuê điểm đặt cây BTM mà không thanh toán dịch vụ ăn uống bằng đồng tiền Bitcoin vì giao dịch này vi phạm pháp luật.

Chị My Linh, sống tại Quận 1 cho biết, có tham gia giao dịch mua bán Bitcoin gần 2 năm nay. Thời gian gần đây, chị Linh đã vài lần sử dụng tiền Bitcoin để mua thức ăn trưa thông qua mở mã QR code của ví điện tử chứa Bitcoin của mình.

“Thỉnh thoảng đi với bạn bè thì tôi cũng có sử dụng Bitcoin để mua đồ ăn thức uống, nghĩ đơn giản nó như một kênh giao dịch để thanh toán tiện lợi. Những lúc không mang theo tiền mặt bên người nhiều, nếu có tài khoản Bitcoin sẽ sử dụng tiện hơn”, chị My Linh cho hay.

Điều đáng nói là hiện nay, nhiều nhà hàng kinh doanh thức ăn nhanh trên địa bàn TP HCM, nhất là nhà hàng ở các phố có nhiều khách Tây như Bùi Viện, Hàn Thuyên… ý thức rất rõ ràng việc đặt cây BTM để sử dụng giao dịch bằng đồng Bitcoin là vi phạm luật pháp, nhưng họ vẫn bỏ qua để đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng, đặc biệt là khách nước ngoài.

Đồng tiền Bitcoin đang trở thành đồng tiền mua bán trong các dịch vụ ăn uống, tại các nhà hàng và hoạt động này diễn ra ngày càng sôi động tại TP HCM. Các cơ quan chức năng đã nắm bắt tình hình và cảnh báo ngay đến người dân đề tránh rủ ro.

Trong buổi làm việc với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TPHCM cho biết, đơn vị đã nắm được tình hình này và đã yêu cầu các tổ chức tín dụng không sử dụng đồng Bitcoin như tiền hoặc làm phương tiện thanh toán để cung cấp các dịch vụ sản phẩm cho khách hàng.

Theo ông Minh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM cũng đã khuyến cáo với người dân là việc sử dụng tiền Bitcoin làm phương tiện thanh toán sẽ không được pháp luật công nhận và bảo vệ. Sắp tới các cơ quan chức năng tại TPHCM sẽ vào cuộc kiểm tra vấn đề này.

“Vẫn có một số quán cà phê, một số nhà hàng chấp nhận thanh toán tiền bằng Bitcoin. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại TP HCM đang đề nghị công an vào cuộc xử lý vì đây là những đối tượng không phải do ngân hàng quản lý nên cần quy chế phối hợp để công an vào cuộc”, ông Minh nói.

Được biết, bắt đầu từ ngày 1/1/2018, khi Bộ Luật Hình sự sửa đổi 2017 có hiệu lực, việc phát hành, lưu hành các phương tiện bất hợp pháp có thể bị xử lý hình sự. Đây sẽ là cơ sở để các cơ quan chức năng xử lý việc giao dịch bằng đồng tiền Bitcoin, nhằm ngăn chặn và hạn chế những rủi ro cho người dân trong thời gian tới./.

