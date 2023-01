Ổn định giá, kiểm soát chặt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên hàng hóa Tết

Tại siêu thị Coopmart Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các mặt hàng rau, củ, quả, thịt cá và các loại mứt Tết rất đa dạng, giá cả bình ổn. Càng gần Tết, sức mua tại siêu thị tăng cao. Ông Đinh Thanh Thái, Tổ trưởng ngành hàng thực phẩm tươi sống Siêu thị Coopmart Quy Nhơn cho biết, siêu thị đã chuẩn bị mặt hàng rau, củ, quả các loại do các nhà cung cấp có uy tín trên thị trường.

“Các nhà cung cấp đều phải cung cấp đủ các loại hồ sơ về sản phẩm như giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện. Hàng ngày, Coopmart có bộ phận kiểm tra đột xuất những mặt hàng nhập vào siêu thị về vệ sinh an toàn thực phẩm, hồ sơ công bố sản phẩm, giấy kiểm nghiệm sản phẩm. Nếu trong quá trình kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát hiện sản phẩm nào vượt ngưỡng quy định sẽ ngưng nhập hàng, xuất trả những mặt hàng cho nhà cung cấp”, ông Thái khẳng định.

Lượng hàng hóa dồi dào phục vụ Tết tại các hệ thống siêu thị ở TP Quy Nhơn.

Những ngày qua, các Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Định đều đồng loạt tiến hành kiểm tra những cơ sở sản xuất kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn. Các Đoàn kiểm tra liên ngành, cấp huyện, xã kiểm tra đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở kinh doanh sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn không đội mũ, không đeo khẩu trang, không mang bảo hộ lao động…

Ông Nguyễn Phúc, chuyên viên Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 tỉnh Bình Định cho biết, đã tiến hành xử lý các cơ sở vi phạm, yêu cầu các cơ sở vi phạm thực hiện ngay các biện pháp khắc phục.

“Qua quá trình kiểm tra các giấy tờ pháp lý của các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ bản cho thấy các cơ sở, chẳng hạn như các siêu thị thực hiện rất tốt quy định về an toàn thực phẩm cũng như niêm yết giá. Đoàn có hướng dẫn cho các cơ sở về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nhận biết được hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ cũng như quy định các mặt hàng không được kinh doanh”, ông Phúc cho hay.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định kiểm tra an toàn thực phẩm tại một siêu thị ở thành phố Quy Nhơn.

Từ giữa tháng 11/2022 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Bình định đã kiểm tra hàng trăm lượt cơ sở, công ty, doanh nghiệp, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ/18 cá nhân vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành Y tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm cung cấp, lưu thông nguồn thực phẩm an toàn phục vụ Tết.

Ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh, ăn uống, thức ăn đường phố trong các khu du lịch, khu vui chơi, lễ hội.

“Ngành Y tế và các ngành liên quan đã phối hợp triển khai các hoạt động trong đó nổi bật nhất là các hoạt động tuyên truyền để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết. Các lực lượng đã tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ sở ăn uống, nhà hàng và cho đến thời điểm này cũng khá an tâm với công tác vệ sinh an toàn thực phẩm”, ông Hùng thông tin./.