Thúc đẩy chuỗi giá trị nông nghiệp xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 29/5 tại Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp: Từ công nghệ đến thị trường”. Tham dự hội thảo có ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo TP. Cần Thơ; viện nghiên cứu, trường đại học, nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong khu vực.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm lớn nhất cả nước, đóng vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu khi đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa và trên 90% lượng gạo xuất khẩu, đóng góp hơn 31% GDP toàn ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, vùng đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hạn hán, sụt lún đất, chi phí đầu vào tăng cao, cùng thực trạng sản xuất manh mún, lạm dụng hóa chất làm giảm giá trị gia tăng và khó đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.

Cùng với đó, hội thảo nhằm kết nối giữa các cơ quan quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đơn vị sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp; định hình các bước đi chiến lược từ khâu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại đến khâu tiếp cận, mở rộng thị trường, định vị thương hiệu nông sản xanh, thích ứng hiệu quả với xu thế phát triển bền vững toàn cầu; giúp nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế.

Phát biểu tại hội thảo, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết, vùng ĐBSCL hiện đang đối mặt với nhiều thách thức như hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở và biến động thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để ngành nông nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ cao.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình hiệu quả đã được triển khai tại khu vực như mô hình lúa - tôm, cánh đồng thông minh, ứng dụng IoT, dữ liệu lớn, tự động hóa trong sản xuất. Qua đó góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, quốc tế.

Nhà báo Trần Xuân Toàn cho biết, thông qua hội thảo hôm nay, Ban tổ chức mong muốn tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các địa phương cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và mở rộng thị trường cho nông sản xanh của ĐBSCL.

Theo ông Lê Công Lý, Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Cần Thơ cho biết, vùng ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, khu vực này đang đối mặt nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở, chi phí sản xuất gia tăng và yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế đối với nông sản xanh, sạch, có trách nhiệm với môi trường. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng, mà trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Ông Lê Công Lý cho biết, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò quan trọng, từ quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đến chế biến sâu và logistics thông minh. Nhiều mô hình nông nghiệp xanh, phát thải thấp, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đã được triển khai hiệu quả tại ĐBSCL.

“Thành phố Cần Thơ luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu là những định hướng chiến lược trong phát triển nông nghiệp thời gian tới. Với vai trò trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ không chỉ mong muốn phát triển cho riêng mình, mà còn mong muốn trở thành trung tâm kết nối khoa học công nghệ, logistics, chế biến và thị trường cho cả vùng”, ông Lý nhấn mạnh.

Tại hội thảo, đại diện Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa Carbon thuộc Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ về những chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại ĐBSCL hiện nay cùng những giải pháp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, đại diện Đại học Cần Thơ đã giới thiệu các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cao thành công trong trồng trọt tại ĐBSCL.

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa "4 nhà" về phát triển nông sản công nghệ cao và chuỗi giá trị chăn nuôi không kháng sinh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ xanh từ lý thuyết vào thực tế sản xuất.