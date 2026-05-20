Cần sớm có Trung tâm kết nối, chế biến và xuất khẩu nông sản vùng ĐBSCL

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, xây dựng cánh đồng tri thức kinh tế nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn; Các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn và mở rộng không gian cho phát triển nông nghiệp, phát triển chế biến, xây dựng thương hiệu sản phẩm và nâng cao chuỗi giá trị các loại nông sản và sản phẩm nông nghiệp tại vùng ĐBSCL; Trao đổi, đề xuất các giải pháp nhằm tận dụng tốt các phụ phẩm trong nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi đạt hiệu quả, bền vững; Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tại các vùng nông thôn, phát triển các làng nghề truyền thống và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn...

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan đề xuất thành phố Cần Thơ sớm hình thành Trung tâm kết nối, chế biến và xuất khẩu nông sản vùng ĐBSCL và Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng cấp vùng. Bên cạnh đó, để phát huy vị thế trung tâm của vùng, Cần Thơ cần xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, kết nối sản xuất-chế biến-logistics- xuất khẩu, nâng cao giá trị, thương hiệu nông sản, đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm thế giới…

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đã ghi nhận và cảm ơn các sáng kiến, ý tưởng gợi mở và giải pháp được Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan và các đại biểu đề xuất để phát triển nông nghiệp, nông thôn tại thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL. Đặc biệt là các nội dung đề xuất liên quan đến việc làm thế nào để thành phố Cần Thơ phát huy vị trí, vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL trong kết nối sản xuất, chế biến, xuất khẩu nông sản theo hướng nâng cao giá trị, đóng góp trực tiếp vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao; Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển chế biến nông sản để nâng cao giá trị và giảm xuất xuất khẩu sản phẩm dạng tươi thô, giá trị thấp. Cùng với đó là đưa thành phố Cần Thơ sớm trở thành nơi có Trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giúp kết nối tri thức-công nghệ- văn hóa-doanh nghiệp của vùng ĐBSCL.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, từ các ý tưởng gợi mở, đề xuất trên, Cần Thơ sẽ tổng hợp, xem xét xây dựng các chính sách, chương trình hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển thành phố, góp phần phát triển vùng ĐBSCL.