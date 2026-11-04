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Thuế cơ sở 12 là đơn vị đầu tiên của TP.HCM đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026

Thứ Tư, 21:55, 04/11/2026
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VOV.VN - 10 tháng của năm 2026, Thuế cơ sở 12 thu ngân sách đạt hơn 7.821 tỷ đồng, vượt 2% dự toán, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Đây là đơn vị đầu tiên trong số 29 Thuế cơ sở của TP.HCM hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách năm 2026, trước 2 tháng.

Một trong những nguồn thu nhiều nhất của Thuế cơ sở 12 là thu từ khu vực kinh tế. 10 tháng qua khoản thu này được 4.507.851 triệu đồng, vượt 22% chỉ tiêu pháp lệnh và tăng gần 63% so với cùng kỳ. Trong số các khoản thu, có 5/13 khoản thu tăng nhiều nhất, đó là tiền sử dụng đất tăng 145,5% so với cùng kỳ 2025, thu thuế giá trị gia tăng 61,4%, thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 66,6%, thuế sử dụng  đất phi nông nghiệp tăng 60%.

Thuế cơ sở 12 đang quản lý thuế với gần 60.000 hộ, cá nhân kinh doanh. Đến nay, đã có 91,48% hộ kinh doanh đã sử dụng eTax Molibe, mức này cao hơn so với các thuế cơ sở khác.

thue co so 12 la don vi dau tien cua tp.hcm dat chi tieu thu ngan sach nam 2026 hinh anh 1
Bà Lâm Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng Thuế cơ sở 12 (Ảnh: Lệ Hằng)

Để đạt kết quả thu ngân sách này, bà Lâm Thị Kiều Oanh - Phó Trưởng Thuế cơ sở Thuế 12 cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế kê khai làm sao đúng, đủ. Đơn vị này đã phối hợp với UBND các phường, xã tuyên truyền Nghị định 291 hướng dẫn cho người nộp thuế có nợ tiền sử dụng đất được trả nợ theo giá gốc.  Đồng thời, qua công tác kiểm tra, giám sát của các bộ phận quản lý, thực hiện quản lý theo ứng dụng rủi ro của ngành thuế, hướng dẫn người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định đối với những trường hợp sử dụng hóa đơn rủi ro.

2 tháng cuối năm, Thuế cơ sở 12 sẽ khẩn trương rà soát tình hình kê khai, nộp thuế với hộ kinh doanh có hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh nền tảng số, hướng dẫn kê khai thuế và tăng cường chống thất thu đối với hoạt động thương mại điện tử.

thue co so 12 la don vi dau tien cua tp.hcm dat chi tieu thu ngan sach nam 2026 hinh anh 2
Ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP.HCM (Ảnh: Đức Mỹ)

Ông Giang Văn Hiển, Phó Trưởng Thuế TP.HCM biểu dương nỗ lực của tập thể Thuế cơ sở 12 với kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực cho nhiệm vụ thu ngân sách của TP.HCM. Gắn với mục tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng của thành phố, Thuế cơ sở 12 trong hai tháng cuối năm cần thu thêm 1.438 tỷ đồng.

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
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