Thuế Thanh Hóa cam kết không để người dân bị nợ thuế sai, phạt sai

Chiều 9/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026 do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, ông Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa, đã thông tin về tình trạng người dân phản ánh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng trên hệ thống vẫn hiển thị nợ thuế, gây bức xúc trong dư luận.

Theo ông Phúc, tình trạng này có xảy ra, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa cơ quan Thuế và chính quyền cấp xã, phường; việc quyết toán biên lai chưa đầy đủ; thông tin đất đai cập nhật chậm và dữ liệu quản lý chưa chính xác.

Ông Lê Hồng Phúc, Phó Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ quý III do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức

Người dân bức xúc vì thông báo nợ thuế: Thuế Thanh Hóa nói gì? VOV.VN - Nhiều người dân, doanh nghiệp ở Thanh Hóa băn khoăn, bức xúc khi nhận thông báo nợ thuế dù cho biết đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thuế tỉnh lý giải nguyên nhân và đưa ra giải pháp rà soát, đối chiếu dữ liệu.

Theo quy trình, cơ quan Thuế lập bộ thuế, chuyển thông tin cho chính quyền địa phương tổ chức thu. Sau khi hoàn thành, các đơn vị liên quan phải quyết toán, đối chiếu số tiền đã thu và biên lai để bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ. Tuy nhiên, một số khoản thu, đặc biệt là biên lai từ những năm trước, chưa được quyết toán đầy đủ, khiến hệ thống vẫn ghi nhận người dân còn nợ thuế dù đã hoàn thành nghĩa vụ.

Bên cạnh đó, thông tin trên biên lai, tên người sử dụng đất hoặc dữ liệu thửa đất ở một số trường hợp chưa trùng khớp. Việc chuyển nhượng, biến động đất đai chưa được cập nhật kịp thời cũng dẫn đến sai lệch trong quá trình quản lý thuế. Phương thức thu tại khu dân cư, đôi khi ngoài giờ hành chính, tiềm ẩn nguy cơ sai sót nếu quy trình kiểm tra, đối chiếu chưa chặt chẽ.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa không loại trừ khả năng có trường hợp cán bộ thực hiện nhiệm vụ chưa đầy đủ. Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm cụ thể cần căn cứ kết quả rà soát hồ sơ và đối chiếu dữ liệu từng trường hợp.

Ông Phúc cũng đề cập áp lực công việc tại cơ sở. Cụ thể, địa bàn Thuế cơ sở 2, khu vực Sầm Sơn và Quảng Xương (cũ), có khoảng 110.000 hộ thuộc diện quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhưng chỉ có 2 cán bộ phụ trách.

Rà soát dữ liệu, khắc phục sai sót

Từ tháng 7/2026, sau khi vấn đề được phản ánh trên truyền thông, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, rà soát và phối hợp với chính quyền cấp xã, phường xử lý những trường hợp dữ liệu chưa khớp.

Ngành Thuế đang triển khai các giải pháp làm sạch dữ liệu đất đai, tăng cường kết nối với cơ quan quản lý tài nguyên và môi trường cùng chính quyền địa phương. Việc thu, nộp thuế điện tử, sử dụng mã QR và kết nối ngân hàng cũng được đẩy mạnh nhằm hạn chế sai sót, nâng cao tính minh bạch.

Quá trình rà soát tập trung đối chiếu chứng từ, biên lai, thông tin người nộp thuế và tình trạng thực tế của từng khoản thu, qua đó xác định rõ trường hợp đã nộp nhưng chưa được cập nhật, trường hợp có biến động đất đai và trường hợp còn nghĩa vụ tài chính thực tế.

Ông Phúc cho biết ngành Thuế đã tổ chức xin lỗi người dân bằng văn bản và trực tiếp đối với những bất cập, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo ngành cũng thừa nhận trách nhiệm trong phối hợp với chính quyền địa phương, khẳng định không né tránh những tồn tại đã được phản ánh.

Ông Phúc cũng nhấn mạnh, ngành Thuế cam kết không để xảy ra trường hợp người dân bị nợ thuế sai, bị phạt sai.

Ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa xác định việc chuẩn hóa dữ liệu, khắc phục sai sót và tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm quản lý thuế đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.