Ngành Thuế tăng tốc hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu thu ngân sách vượt 10%

Thu ngân sách đạt hơn 86% dự toán

Theo Cục Thuế, trong tháng 9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 140.800 tỷ đồng, bằng 79,4% mức thực hiện cùng kỳ năm 2025 và đạt 6,3% dự toán pháp lệnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, số thu ước đạt 1.937.992 tỷ đồng, tương đương 86,4% dự toán pháp lệnh và bằng 113,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này được hỗ trợ bởi việc ngành Thuế đồng thời triển khai các giải pháp quản lý nguồn thu, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi số trong quản lý thuế.

Công chức ngành Thuế hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các nghiệp vụ về thuế

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”. Ngành Thuế đang hoàn thiện quy trình xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu về người đại diện, chủ sở hữu của người nộp thuế ở trạng thái 06.

Cùng với đó, cơ quan thuế tăng cường quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và phòng, chống gian lận thuế, hóa đơn. Các chức năng ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đối với người nộp thuế có rủi ro cao được tập huấn, triển khai; đồng thời xây dựng chương trình nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong phòng, chống gian lận, mua bán và sử dụng trái phép hóa đơn điện tử.

Ngành Thuế cũng tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm nhận diện, ngăn chặn hành vi gian lận, mua bán hóa đơn trái phép.

Tháo gỡ vướng mắc hoàn thuế, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tiếp tục được ngành Thuế tập trung xử lý. Cơ quan thuế tổ chức đối thoại với các hiệp hội, doanh nghiệp và các hội nghị chuyên đề để rà soát, giải quyết hồ sơ, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Song song với đó, ngành Thuế tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật thuế, tập trung vào các lĩnh vực như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và những nội dung liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Hợp tác quốc tế về thuế cũng được đẩy mạnh. Trong tháng 9, ngành Thuế tập trung vào các nội dung như Khuôn khổ báo cáo tài sản mã hóa, trao đổi thông tin và bảo mật dữ liệu theo yêu cầu của Diễn đàn Toàn cầu; chủ sở hữu thực hưởng; Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA); các điều ước quốc tế về thuế và hoạt động hợp tác thuế trong khu vực.

Đáng chú ý, chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý. Ngành Thuế đang hoàn thiện giải pháp xác định và bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, đồng thời chính thức triển khai Hệ thống nhập liệu Bộ chỉ tiêu đánh giá định lượng kết quả công tác quản lý thuế.

Ngành Thuế rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục về thuế, góp phần giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế

Việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu cũng được đẩy mạnh. Cùng với đó là tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, tài sản, an toàn thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đối thoại và hỗ trợ người nộp thuế.

Các giải pháp này được kỳ vọng góp phần giảm chi phí tuân thủ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phấn đấu thu ngân sách tăng ít nhất 10%

Thực hiện Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội, ngành Thuế đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026, với mức tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu này, toàn ngành sẽ rà soát các khoản tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 245/2026/NĐ-CP, bảo đảm thu kịp thời ngay khi hết thời hạn gia hạn.

Nguồn thu từ đất đai, bất động sản cũng sẽ được tăng cường khai thác. Ngành Thuế đồng thời hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 107/2023/QH15 và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 236/2025/NĐ-CP, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Bên cạnh đó, ngành Thuế phối hợp hoàn thiện Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16 và tổ chức triển khai ngay sau khi văn bản được ban hành.

Đối với hoàn thuế giá trị gia tăng, cơ quan thuế tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ theo Nghị quyết số 262/NQ-CP; áp dụng phân luồng rủi ro và hoàn thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, đồng thời tăng cường kiểm soát gian lận, mua bán và sử dụng trái phép hóa đơn điện tử.

Theo kế hoạch, ngành Thuế cũng sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế, hải quan năm 2026.

Một nhiệm vụ khác được ngành Thuế xác định là đẩy mạnh thu hồi nợ đọng, đặc biệt đối với các khoản nợ nghĩa vụ tài chính về đất.

Chiến dịch làm sạch mã số thuế sẽ tiếp tục được triển khai, xử lý dứt điểm các hồ sơ đủ điều kiện. Kết quả của chiến dịch sẽ được chuyển thành cơ chế quản lý thường xuyên, qua đó cảnh báo sớm những người nộp thuế có dấu hiệu ngừng hoạt động hoặc không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngành Thuế cũng dự kiến triển khai giải pháp cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với đó là đẩy mạnh quản lý thuế dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro, hoàn thiện giải pháp xác định và bù trừ nghĩa vụ thuế theo thời gian thực, tiếp tục triển khai Đề án tái thiết kế quy trình nghiệp vụ và xây dựng hệ thống công nghệ thông tin.

Với nhóm giải pháp đồng bộ từ quản lý nguồn thu, chống thất thu, cải cách thủ tục đến hỗ trợ doanh nghiệp và chuyển đổi số, ngành Thuế hướng tới mục tiêu vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách, vừa tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm 2026.