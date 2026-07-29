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Thuế tỉnh Phú Thọ đồng bộ giải pháp làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn

Thứ Tư, 05:57, 29/07/2026
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VOV.VN - Với quyết tâm hoàn thành Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.

Triển khai Quyết định số 595/QĐ/CT ngày 8/5/2026 của Cục Thuế về thực hiện Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế tỉnh Phú Thọ đã ban hành chương trình hành động thống nhất trong toàn đơn vị, đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc từ cấp tỉnh đến các đơn vị cơ sở để tổ chức triển khai. 

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Cùng với đó, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, Công an tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp với cơ quan thuế trong quá trình thực hiện chiến dịch.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Thuế tỉnh Phú Thọ và các đơn vị trực thuộc đã ban hành các văn bản đề nghị phối hợp triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, nhiều hội nghị được tổ chức để đánh giá tiến độ thực hiện theo kế hoạch hành động, kịp thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh và đề ra các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế, đồng thời kiểm soát chặt chẽ để không phát sinh các trường hợp sai lệch mới. Theo đó, các đơn vị thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã tiến hành đối chiếu, rà soát toàn bộ dữ liệu người nộp thuế, tập trung vào các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc còn tồn tại thông tin chưa chính xác.

Các hồ sơ tồn đọng được phân loại theo từng nhóm để xử lý dứt điểm, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và lộ trình thực hiện, bảo đảm dữ liệu phản ánh đúng tình trạng thực tế của người nộp thuế. Song song với đó, cơ quan thuế tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ quan đăng ký kinh doanh, công an, chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời cập nhật những thay đổi phát sinh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Thuế tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu nhằm tự động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động hoặc tiềm ẩn nguy cơ gian lận.

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Việc kiểm soát cũng được thực hiện ngay từ khâu phát sinh mới. Cơ quan thuế thường xuyên theo dõi doanh nghiệp mới thành lập cũng như các trường hợp tạm ngừng, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động để bảo đảm hồ sơ được xử lý đúng thời hạn, hạn chế phát sinh dữ liệu tồn đọng. Đồng thời, công tác kiểm tra theo phương pháp quản lý rủi ro được tăng cường, tập trung vào các doanh nghiệp có dấu hiệu mua bán hóa đơn, lợi dụng pháp nhân để trốn thuế hoặc chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Phú Thọ giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị, thường xuyên giám sát tiến độ làm sạch dữ liệu và gắn kết quả thực hiện với công tác quản lý thuế, qua đó nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình triển khai chiến dịch.

Là một trong những đơn vị chủ động triển khai chiến dịch, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 đã xây dựng kế hoạch rà soát, xử lý dữ liệu và phân công trách nhiệm cụ thể đến từng công chức đối với người nộp thuế ở trạng thái 03 và 06.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3, đơn vị đã giao chỉ tiêu KPI và phân công rõ trách nhiệm cho từng lãnh đạo, công chức trực tiếp phụ trách nhằm bảo đảm tất cả người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06 đều có đầu mối theo dõi, rà soát và xử lý.

Trên cơ sở số lượng doanh nghiệp thuộc hai trạng thái này, Phòng triển khai rà soát toàn diện để xác định chính xác thông tin chủ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật và các thông tin liên hệ phục vụ công tác quản lý. Đồng thời, dữ liệu trên ứng dụng quản lý thuế cũng được rà soát để loại bỏ các hồ sơ "tồn ảo", bảo đảm phản ánh đúng tình trạng thực tế.

Nhằm vừa bảo đảm tiến độ thực hiện chiến dịch, vừa không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3 thực hiện nguyên tắc "Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ" và phân luồng hồ sơ theo từng nhóm xử lý.

Trong đó, nhóm hồ sơ của các doanh nghiệp có thiện chí hợp tác, có khả năng khắc phục nghĩa vụ được ưu tiên hỗ trợ, tháo gỡ để giải quyết nhanh. Đối với các trường hợp cố tình không tuân thủ, có dấu hiệu rủi ro cao hoặc gian lận hóa đơn, đơn vị tập trung kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

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Theo Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3, việc phân luồng hồ sơ giúp tối ưu nguồn lực xử lý, rút ngắn thời gian giải quyết đối với các thủ tục đơn giản, đồng thời không ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Đối với từng nhóm đối tượng, bao gồm người nộp thuế ở trạng thái 03, trạng thái 06 hoặc trường hợp bị mạo danh thông tin, đơn vị tiếp tục phân loại theo mức độ rủi ro, tình trạng hồ sơ và mức độ hợp tác của doanh nghiệp để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

Đồng thời, 100% doanh nghiệp thuộc diện theo dõi trong chiến dịch đều được phân công cụ thể đến từng lãnh đạo, công chức trực tiếp phụ trách, chịu trách nhiệm theo dõi và lưu vết hồ sơ. Việc phân công rõ ràng không chỉ góp phần hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc tồn đọng hồ sơ mà còn nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ, giảm thiểu sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Tuấn Linh/VOV.VN
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