TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh mục tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2026 là tăng từ 15 đến 16%, hướng tới quy mô kim ngạch 546 đến 550 tỷ USD. Trước thực tế, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tổ chức lại dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, tính minh bạch và phát triển bền vững, bà Phan Thị Thắng đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhờ mạng lưới 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết cùng vị trí địa kinh tế chiến lược.

Nhiều nhà mua hàng nước ngoài rất quan tâm Diễn đàn xuất khẩu năm 2026

Diễn đàn xuất khẩu năm 2026 có 500 doanh nghiệp Việt Nam cùng 500 kênh phân phối, nhà thu mua quốc tế tham gia với khoảng 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B. Đây là không gian trao đổi, là cơ hội để doanh nghiệp trong nước thể hiện năng lực sản xuất ổn định và nắm bắt trực tiếp các yêu cầu tiêu chuẩn từ thị trường quốc tế, qua đó cùng đối tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, lâu dài.

Nhiều sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam trưng bày tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, là địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước, Thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA với hơn 60 nền kinh tế. Trong đó, Thành phố chú trọng vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

Đại biểu tham quan gian trưng bày của doanh nghiệp trưng bày tại Diễn đàn

Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, song song với quá trình đa dạng hóa sang các thị trường ngách giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, sản phẩm Halal và thương mại điện tử xuyên biên giới.