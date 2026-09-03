English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số

Thứ Năm, 16:07, 03/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 3/9 đến ngày 5/9, Bộ Công thương phối hợp với Thương Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức Diễn đàn xuất khẩu năm 2026 với chủ đề “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh mục tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2026 là tăng từ 15 đến 16%, hướng tới quy mô kim ngạch 546 đến 550 tỷ USD. Trước thực tế, chuỗi cung ứng toàn cầu đang được tổ chức lại dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, tính minh bạch và phát triển bền vững, bà Phan Thị Thắng đánh giá cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nhờ mạng lưới 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết cùng vị trí địa kinh tế chiến lược.

tp.hcm doi moi phuong thuc xuc tien thuong mai dua tren nen tang so hinh anh 1
Nhiều nhà mua hàng nước ngoài rất quan tâm Diễn đàn xuất khẩu năm 2026

Diễn đàn xuất khẩu năm 2026 có 500 doanh nghiệp Việt Nam cùng 500 kênh phân phối, nhà thu mua quốc tế tham gia với khoảng 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B. Đây là không gian trao đổi, là cơ hội để doanh nghiệp trong nước thể hiện năng lực sản xuất ổn định và nắm bắt trực tiếp các yêu cầu tiêu chuẩn từ thị trường quốc tế, qua đó cùng đối tác xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt, lâu dài.

tp.hcm doi moi phuong thuc xuc tien thuong mai dua tren nen tang so hinh anh 2
Nhiều sản phẩm công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam trưng bày tại Diễn đàn

Tại Diễn đàn, lãnh đạo TP.HCM cho biết, là địa phương có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của cả nước, Thành phố tập trung chỉ đạo hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tối đa lợi thế từ các FTA với hơn 60 nền kinh tế. Trong đó, Thành phố chú trọng vào Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu  (EVFTA), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh và Bắc Ailen (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).

tp.hcm doi moi phuong thuc xuc tien thuong mai dua tren nen tang so hinh anh 3
Đại biểu tham quan gian trưng bày của doanh nghiệp trưng bày tại Diễn đàn

Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến thương mại dựa trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn, song song với quá trình đa dạng hóa sang các thị trường ngách giàu tiềm năng như sản phẩm xanh, sản phẩm Halal và thương mại điện tử xuyên biên giới.

 

Lệ Hằng/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD
8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

VOV.VN - Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD, là mức cao nhất của tám tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới
Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

Kỳ tích xuất khẩu 70 tỷ USD: Dấu ấn chính sách nông nghiệp Việt Nam 40 năm đổi mới

VOV.VN - Sau 40 năm đổi mới, nông nghiệp Việt Nam đã vươn mình mạnh mẽ, từ một nền nông nghiệp còn nhiều khó khăn sau chiến tranh, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và quy mô nhỏ, vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới.

7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD
7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025.

7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD

7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD

VOV.VN - Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xúc tiến thương mại: Dữ liệu doanh nghiệp cần “đúng, đủ, sạch và sống”
Xúc tiến thương mại: Dữ liệu doanh nghiệp cần “đúng, đủ, sạch và sống”

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển mạnh sang mô hình hiện đại, lấy dữ liệu, công nghệ số của doanh nghiệp, kết nối trực tiếp với nhà mua hàng.

Xúc tiến thương mại: Dữ liệu doanh nghiệp cần “đúng, đủ, sạch và sống”

Xúc tiến thương mại: Dữ liệu doanh nghiệp cần “đúng, đủ, sạch và sống”

VOV.VN - Hoạt động xúc tiến thương mại cần chuyển mạnh sang mô hình hiện đại, lấy dữ liệu, công nghệ số của doanh nghiệp, kết nối trực tiếp với nhà mua hàng.

Hưng Yên tổ chức Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng năm 2026
Hưng Yên tổ chức Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng năm 2026

VOV.VN - Tối 7/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 và đón nhận Chứng nhận Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

Hưng Yên tổ chức Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng năm 2026

Hưng Yên tổ chức Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng năm 2026

VOV.VN - Tối 7/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Lễ hội và xúc tiến thương mại nhãn lồng Hưng Yên năm 2026 và đón nhận Chứng nhận Tri thức trồng và chế biến nhãn lồng Hưng Yên được đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp