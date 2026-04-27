  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thương hiệu quốc gia: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên mới

Thứ Hai, 10:46, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gia tăng, thương hiệu quốc gia trở thành thước đo năng lực cạnh tranh và vị thế nền kinh tế. Việt Nam định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nâng cao giá trị gia tăng khẳng định vị trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Những năm gần đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô và vị thế. Theo báo cáo Brand Finance - Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt gần 520 tỷ USD, xếp hạng 32/193 quốc gia, tăng trưởng khoảng 63% giai đoạn 2020 - 2025.

Đây là kết quả phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, dù giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đang có những bước tiến thần tốc trên bảng xếp hạng toàn cầu, nhưng thực tế nội tại của các doanh nghiệp vẫn còn những khoảng trống về tư duy, năng lực quản trị và tính liên kết bền vững...

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy nâng tầm thương hiệu Việt trong bối cảnh mới, Bộ Công Thương đang định hướng chuyển đổi mô hình thương hiệu quốc gia theo hướng hệ sinh thái đa tầng, thay vì một chương trình xúc tiến đơn lẻ.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, mặc dù Việt Nam có mức độ tăng trưởng rất ấn tượng, rất nhanh, tuy nhiên, sự tăng trưởng đó chưa thực sự đảm bảo bền vững và chưa thực sự gắn với chiều sâu của những yếu tố về đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo tập trung vào những yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những động lực để gia tăng giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam...

Bước vào giai đoạn phát triển kinh tế 2026 - 2030, Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quảng bá hình ảnh mà phải trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh và uy tín cốt lõi của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Người nông dân làm nên thương hiệu gạo Ba Cao

VOV.VN - Với người dân xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng biết đến ông Sằn Bồi Lộc - một nông dân dân tộc Hoa giàu ý chí và nghị lực. Để có được cơ ngơi dây chuyền nhà máy xay xát gạo Ba Cao và thương hiệu gạo Ba Cao như hôm nay là cả một quá trình nhiều năm vất vả lao động và ý chí vươn lên làm giàu của ông.

Bá Toàn/VOV1
Tag: thương hiệu quốc gia Bộ Công Thương
Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ
Mô hình nuôi lươn "độc lạ" trên tầng thượng ở Bắc Ninh, hiệu quả bất ngờ

VOV.VN - Tưởng trừng từ không gian chật hẹp nơi đô thị, anh Trần Anh Duy ở phường Nhân Hoà (Bắc Ninh) đã biến tầng thượng thành trang trại nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị.

Thương hiệu Quốc gia không phải là một “chiếc áo khoác” bên ngoài
Thương hiệu Quốc gia không phải là một “chiếc áo khoác” bên ngoài

VOV.VN - Để Thương hiệu Quốc gia tăng sức mạnh cạnh tranh sẽ cần sự nỗ lực từ bản thân các DN, cùng một chiến lược rõ ràng, một hệ sinh thái đồng bộ và những chính sách đủ mạnh từ phía Nhà nước.

Gia tăng giá trị sản phẩm mang thương hiệu “Made in Đà Nẵng”
Gia tăng giá trị sản phẩm mang thương hiệu “Made in Đà Nẵng”

VOV.VN - Từ ngày 16/4 – 20/4, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu định hướng xuất khẩu thành phố Đà Nẵng năm 2026- Made in Đa Nang Expo 2026.

