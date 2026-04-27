Thương hiệu quốc gia: Tài sản chiến lược trong kỷ nguyên mới

Những năm gần đây, thương hiệu quốc gia Việt Nam đã ghi nhận bước tiến rõ rệt cả về quy mô và vị thế. Theo báo cáo Brand Finance - Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2025 đạt gần 520 tỷ USD, xếp hạng 32/193 quốc gia, tăng trưởng khoảng 63% giai đoạn 2020 - 2025.

Đây là kết quả phản ánh nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, dù giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam đang có những bước tiến thần tốc trên bảng xếp hạng toàn cầu, nhưng thực tế nội tại của các doanh nghiệp vẫn còn những khoảng trống về tư duy, năng lực quản trị và tính liên kết bền vững...

Để nâng cao hiệu quả và chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy nâng tầm thương hiệu Việt trong bối cảnh mới, Bộ Công Thương đang định hướng chuyển đổi mô hình thương hiệu quốc gia theo hướng hệ sinh thái đa tầng, thay vì một chương trình xúc tiến đơn lẻ.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết, mặc dù Việt Nam có mức độ tăng trưởng rất ấn tượng, rất nhanh, tuy nhiên, sự tăng trưởng đó chưa thực sự đảm bảo bền vững và chưa thực sự gắn với chiều sâu của những yếu tố về đổi mới sáng tạo. Chính vì vậy, chiến lược của thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công Thương đang soạn thảo tập trung vào những yếu tố đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy đổi mới chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm những động lực để gia tăng giá trị của thương hiệu quốc gia Việt Nam...

Bước vào giai đoạn phát triển kinh tế 2026 - 2030, Thương hiệu quốc gia Việt Nam không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ quảng bá hình ảnh mà phải trở thành tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh và uy tín cốt lõi của đất nước trong chuỗi giá trị toàn cầu.