Người nông dân làm nên thương hiệu gạo Ba Cao

Thứ Sáu, 06:00, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với người dân xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng biết đến ông Sằn Bồi Lộc - một nông dân dân tộc Hoa giàu ý chí và nghị lực. Để có được cơ ngơi dây chuyền nhà máy xay xát gạo Ba Cao và thương hiệu gạo Ba Cao như hôm nay là cả một quá trình nhiều năm vất vả lao động và ý chí vươn lên làm giàu của ông.


Không ngại khó, ngại khổ

Ông Sằn Bồi Lộc hiện là chủ nhà máy xay xát gạo Ba Cao đang hoạt động ở xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ). Trước đây, nhà máy chỉ là một cơ sở xay xát lúa nhỏ được bố mẹ để lại cho vợ chồng ông, chủ yếu phục vụ bà con trong vùng. Lúc đó, cơ sở xay xát chỉ tạm đủ nuôi sống vợ chồng. Rồi khi 4 đứa con ra đời, vừa lo ăn, lo học cho các con, cuộc sống gia đình ông Lộc bắt đầu thiếu trước hụt sau.

Không chùn bước, ý nghĩ làm giàu, thoát nghèo đã trỗi dậy và thôi thúc ông. Ông Lộc đã đi nhiều nơi, học tập cách phát triển kinh tế từ bạn bè và những người có kinh nghiệm đi trước. Vợ chồng ông quyết định mạnh dạn mở rộng, đầu tư nâng cấp, từng bước hiện đại hóa cơ sở xay xát lúa của mình để chất lượng gạo tốt hơn, đáp ứng thị trường tiêu thụ.

Ông Sằn Bồi Lộc bên dây chuyền xay lúa

Ông Sằn Bồi Lộc chia sẻ, thời gian đầu bắt tay làm ăn, gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn về vốn, phải đi vay mượn khắp nơi và thế chấp tất cả tài sản. Cộng với việc chưa có kinh nghiệm vận hành dây chuyền xay xát hiện đại nên rất lúng túng. Lo nhất là chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm gạo. Nhưng nhờ kiên trì, không ngại khó, ngại khổ mà ông đã thành công.

"Ở địa phương mình chuyên về nông nghiệp, cho nên hồi trước mình có đầu tư nhà máy nhỏ, sau này mới phát triển lên. Để phục vụ cho nhà nông sau khi thu hoạch, mình làm thêm mấy cái lò sấy, tổng cộng hiện giờ là 19 cái lò sấy, là để phục vụ khi trời mưa, trời bão, để phụ giúp cho nông dân khi thu hoạch", ông Lộc nói. 

Xây dựng tên gạo Ba Cao

Ông Lộc bắt đầu xây dựng thương hiệu gạo của mình lấy tên là Ba Cao, chuyên cung ứng loại gạo Ma Lâm 48 của địa phương. Sau nhiều nỗ lực, từ cơ sở xay xát nhỏ ông Lộc đã đầu tư nâng dần thành nhà máy chế biến xay xát cỡ trung và hiện nay ông đang làm chủ 2 nhà máy xay xát có hạng trong tỉnh Bình Thuận trước đây (nay là tỉnh Lâm Đồng), với số vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, công suất xay xát 20.000 tấn gạo/năm.

Công nhân vận hành dây chuyền đóng bao gạo

Để thương hiệu gạo Ba Cao luôn đạt chất lượng, ngoài sử dụng dây chuyền hiện đại, ông Lộc còn ký hợp đồng với các cơ sở sản xuất giống lúa chất lượng để cung cấp giống cho bà con nông dân, sau đó bao tiêu hết sản phẩm. Mỗi năm, ông cung ứng khoảng 1.000 tấn lúa giống cho bà con nông dân trong vùng và thu mua lúa hàng hóa với giá thị trường. Hiện thương hiệu gạo của ông Sằn Bồi Lộc không chỉ được các nơi trong tỉnh ưa chuộng mà còn vươn xa đến các tỉnh, thành khác. 

Để tạo dựng được chỗ đứng vững chắc cho thương hiệu gạo Ba Cao trên thị trường, ông Lộc luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Cùng với đó, là giữ mối quan hệ tốt với bạn hàng, cũng như đem lại lợi nhuận cho nông dân. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 2 tỷ đồng/năm. Cùng với đó, nhà máy của ông Lộc đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.  

"Hai nhà máy có khoảng trên 18 công nhân, nhưng khi vào vụ cao điểm thu hoạch, thì phải tăng thêm khoảng 30 - 40 công nhân, tức là giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động của địa phương, để mà họ vượt khó có kinh tế thu nhập cho gia đình", ông Lộc cho biết.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Sằn Bồi Lộc còn quan tâm đến đời sống công nhân

Anh Lương Tấn Trung, dân tộc Chăm ở xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi chia sẻ, từ khi vào làm cho nhà máy thì thu nhập gia đình ổn định hơn, lúc túng thiếu cũng được ông Lộc cho ứng trước.

"Em làm việc ở đây cũng được 5 năm rồi, lương mỗi tháng hơn 10 triệu đồng, cơm nước chủ nhà máy lo hết, lúc túng thiếu cũng được hỗ trợ tiền, gạo", anh Trung chia sẻ.

Không chỉ là ông chủ nhà máy xay xát gạo và chủ thương hiệu gạo Ba Cao đang khẳng định trên thị trường, ông Sằn Bồi Lộc còn là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu nhiều năm liền của xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng được người dân trong tỉnh tin yêu, quý trọng.

Làm giàu từ mô hình nuôi chim cút kết hợp nuôi dế ở Lâm Đồng

VOV.VN - Với tư duy “làm cái có” sang “làm cái thị trường cần” nhiều đoàn viên thanh niên ở xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: gạo Ba Cao thương hiệu nông dân người hoa hải ninh lâm đồng
Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi
Làm rõ thông tin một số trạm y tế ở Lâm Đồng chưa cấp phát thuốc cho dân
Biển thuận, ngư dân Lâm Đồng bội thu
