English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tìm lời giải cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh cho Việt Nam

Thứ Ba, 06:00, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các chuyên gia nhận định hạ tầng năng lượng thông minh là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Theo các chuyên gia, hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.

tim loi giai cho phat trien ha tang nang luong thong minh cho viet nam hinh anh 1

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Phát triển hạ tầng năng lượng thông minh” vào sáng 24/6/2026 tại Hà Nội. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là cơ hội để các bên cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ mới, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh; thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035; định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035; xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon...

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, tài chính và hạ tầng.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Lê Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo
Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sở hữu diện tích hơn 18.000 km² cùng lợi thế nắng, gió dồi dào, Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2026-2030, địa phương kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

Đắk Lắk gọi vốn hơn 137.000 tỷ đồng cho các dự án năng lượng tái tạo

VOV.VN - Sở hữu diện tích hơn 18.000 km² cùng lợi thế nắng, gió dồi dào, Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. Giai đoạn 2026-2030, địa phương kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng với tổng vốn hơn 137.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo
Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với các dự án ở các lĩnh vực khác, tỉnh Đắk Lắk đang mở “luồng xanh” để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và thủy điện.

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

Đắk Lắk mở “luồng xanh” thu hút dự án điện năng lượng tái tạo

VOV.VN - Cùng với các dự án ở các lĩnh vực khác, tỉnh Đắk Lắk đang mở “luồng xanh” để thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, điện rác và thủy điện.

Khơi thông “luồng xanh” xuất khẩu, nâng cao năng lực cho sầu riêng Tây Nguyên
Khơi thông “luồng xanh” xuất khẩu, nâng cao năng lực cho sầu riêng Tây Nguyên

VOV.VN - Cơ chế "luồng xanh" với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.

Khơi thông “luồng xanh” xuất khẩu, nâng cao năng lực cho sầu riêng Tây Nguyên

Khơi thông “luồng xanh” xuất khẩu, nâng cao năng lực cho sầu riêng Tây Nguyên

VOV.VN - Cơ chế "luồng xanh" với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp