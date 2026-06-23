Tìm lời giải cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh cho Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số; thực hiện các cam kết quốc tế về tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và giảm phát thải khí nhà kính, phát triển hạ tầng năng lượng thông minh được xem là một trong những yếu tố nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng trong giai đoạn mới.

Theo các chuyên gia, hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam.

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Phát triển hạ tầng năng lượng thông minh” vào sáng 24/6/2026 tại Hà Nội. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Diễn đàn nhằm tạo không gian đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức quốc tế, giới chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây là cơ hội để các bên cùng trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng công nghệ mới, nhận diện các cơ hội và thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh tại Việt Nam.

Tại diễn đàn, các đại biểu và chuyên gia sẽ tập trung thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như: cơ chế huy động nguồn lực tài chính cho phát triển hạ tầng năng lượng thông minh; thực trạng và triển vọng phát triển hạ tầng năng lượng của Việt Nam đến năm 2035; định hướng phát triển đô thị thông minh gắn với hạ tầng năng lượng trong giai đoạn 2026-2035; xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; giải pháp tích hợp hạ tầng năng lượng trong quy hoạch đô thị xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon...

Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; bà Deirdre Ní Fhallúin, Đại sứ Ireland tại Việt Nam; đại diện Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ, tài chính và hạ tầng. Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)