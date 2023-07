TKV sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai trong 6 tháng đầu năm

Nửa đầu năm 2023, các chỉ tiêu tổng hợp của TKV được duy trì ổn định, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tập đoàn đã sản xuất 20 triệu tấn than nguyên khai (đạt 51,1% kế hoạch năm, bằng 90,6% so với cùng kỳ năm trước); Than sạch thương phẩm đạt 25 triệu tấn (bằng 51,5% kế hoạch và bằng 99% so cùng kỳ); Doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 87.033 tỷ đồng (bằng 107% so với cùng kỳ năm 2022).

Mặc dù trong nửa đầu năm 2023, TKV cũng gặp những khó khăn như các mỏ than lộ thiên hiện đã khai thác xuống rất sâu, hệ số bốc đất đá lên tới 12-13 mét khối/tấn than, chi phí vận tải, thông gió, thoát nước, áp lực mỏ rất lớn. Dù vậy, TKV vẫn nỗ lực để cung cấp đủ than cho sản xuất điện, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh nói: "Vấn đề cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, xã hội của đất nước là một trong những sứ mệnh lịch sử của Tập đoàn cùng với các tập đoàn kinh tế khác. 6 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã thu được những kết quả hết sức nổi bật. Về sản lượng than đáp ứng đủ cho các nhà máy điện trong một bối cảnh hết sức quyết liệt để đảm bảo đủ điện cho phát triển sản xuất và an sinh xã hội của đất nước".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) biểu dương những kết quả đã đạt được của Tập đoàn trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023, Tập đoàn cần tiếp tục đảm bảo an toàn trong tất cả các lĩnh vực; làm tốt các mặt công tác quản lý, quản trị nội bộ, công tác đầu tư, công tác tái cơ cấu, công tác tổ chức cán bộ; chuyển đổi số nhằm tăng năng suất lao động, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chủ động trong điều hành sản xuất, nhập khẩu than để cung cấp than theo hợp đồng.