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Tôn vinh 42 “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026

Thứ Sáu, 13:40, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, tại Nhà hát ca múa nhạc Quân đội, Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Chương trình tôn vinh nhà khoa học của nhà nông lần thứ VII và Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” lần thứ XI.

Đây là hoạt động thiết thực thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, đồng thời chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam.

Tham dự chương trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Nhiều sáng kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí xét chọn “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 tập trung vào 3 nhóm đối tượng chính, gồm: các trí thức, nhà khoa học có đề tài nghiên cứu được áp dụng rộng rãi; những người nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực; và những nhà quản lý tận tụy, tích cực chuyển giao, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho nông dân.

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Hoạt động văn nghệ mở đầu chương trình

Qua 6 lần tổ chức, Chương trình “Nhà khoa học của Nhà nông” góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào, trí tuệ và tinh thần cần cù, vượt khó, đam mê sáng tạo trong tầng lớp nhân dân và các nhà khoa học, từ đó tạo phong trào nghiên cứu, tìm tòi, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn.

Nhiều công trình, giải pháp sáng tạo, sản phẩm công nghệ được ứng dụng rộng rãi, mang lại lợi ích cho lĩnh vực nông nghiệp. Các cải tiến, sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, cho thấy sức sáng tạo phong phú, đa dạng trong sản xuất nông nghiệp

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Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, việc tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên, khích lệ các nhà khoa học tiếp tục đóng góp cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Điểm mới của giải thưởng năm nay, là các sáng kiến không chỉ tập trung vào nghiên cứu, kỹ thuật phục vụ sản xuất mà còn mở rộng sang lĩnh vực quản lý nhà nước, góp phần giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí cho sản xuất nông nghiệp.

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42 “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 được tôn vinh trong năm 2026.

Năm nay, 42 “Nhà khoa học của Nhà nông” năm 2026 được tôn vinh, trong đó, có 26 nhà khoa học có học vị tiến sĩ, đã và đang công tác tại các đơn vị, viện nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, như: GS.TS Lê Văn Hòa, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ; PGS.TS Đinh Thế Nhân, Trưởng bộ môn Kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Bảo vệ thực vật (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường); TS Đào Minh Sô, TS Trần Công Khanh (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)..

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Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Trạm Nghiên cứu chăn nuôi Tháp Mười, Phân viện Chăn nuôi và Thú y Nam Bộ

Tiến sĩ Lê Thanh Hải, Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế kiêm Giám đốc Trạm Nghiên cứu chăn nuôi Tháp Mười, Phân viện Chăn nuôi và Thú y Nam Bộ, nghiên cứu về lĩnh vực di truyền vật nuôi, chủ yếu là gia cầm, đặc biệt là thủy cầm, và đã nghiên cứu tạo ra nhiều giống vịt, gà phục vụ sản xuất cho biết: “Giải thưởng là nguồn động viên để các nhà khoa học tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ nông dân”.

Bên cạnh đó là các nhà sáng chế nông dân với những sáng kiến hữu ích xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Tiêu biểu như nhà khoa học của nhà nông Lê Lộc Quân, chủ cơ sở mật ong Quân Phát, với những sáng kiến như “Mật ong tinh luyện”, “Cải tạo cầu kế nuôi ong bánh tổ”. Đặc biệt, việc nghiên cứu thành công mật ong kết tinh dạng hạt thay thế đường tinh luyện cho thấy hướng tiếp cận mới trong nâng cao giá trị nông sản, gắn sản phẩm với nhu cầu chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nông dân Hoàng Đình Quê, ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh, với sáng kiến “Quản lý chất thải trong trang trại chăn nuôi lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao”, đã góp phần bảo vệ môi trường và mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho trang trại.

24 nông dân được nhận giải Cuộc thi “Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông”

Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” toàn quốc lần thứ XI tiếp nhận 83 hồ sơ từ 20 tỉnh, thành phố, tập trung ở 3 lĩnh vực: cơ khí và chế biến; chăn nuôi và thủy sản; trồng trọt, sinh học và môi trường. 24 nông dân được trao giải là những điển hình tiêu biểu về trí tuệ, sức sáng tạo và tâm huyết với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

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Ông Nguyễn Văn Lưu, tác giả giải pháp “Nuôi lươn sinh sản công nghệ cao” của tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Lưu, tác giả giải pháp “Nuôi lươn sinh sản công nghệ cao” của tỉnh Ninh Bình cho biết, điểm đặc trưng trong mô hình của chúng tôi là kỹ thuật sinh sản lươn. Đây là mô hình khá đặc thù, trước đây rất khó thực hiện ở miền Bắc. Từ năm 2017, tôi đã đưa mô hình về áp dụng, đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh kỹ thuật sinh sản cho phù hợp với điều kiện miền Bắc, qua đó chủ động sản xuất lươn giống để cung cấp cho người nuôi.

Bên cạnh đó, chúng tôi sử dụng các biện pháp sinh học, trong đó có việc tự chế phẩm sinh học để xử lý môi trường nuôi, hạn chế thay nước và giảm chi phí sản xuất. Một số công đoạn cũng được ứng dụng công nghệ để tự động hóa việc thay, xử lý nước, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình.

Tham gia giải thưởng, tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều cá nhân có những sáng kiến, mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Đây là dịp để tôi học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng các mối quan hệ, qua đó có thêm những hướng đi mới cho mô hình.

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Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: "Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” và Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông” không chỉ nhằm ghi nhận, biểu dương các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và nông dân có những công trình, sáng kiến thiết thực, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, chủ động nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó thúc đẩy nông dân thay đổi tư duy, cách thức sản xuất nông nghiệp; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế".

Vân Hồng/VOV.VN
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