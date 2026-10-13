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TP.HCM bổ sung dự án nhà ở tại Bình Dương cũ được bán cho người nước ngoài

Thứ Ba, 14:57, 13/10/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa bổ sung hai dự án nhà ở tại khu vực Bình Dương cũ vào danh mục dự án thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Như vậy, tổng số dự án trong danh mục được thành phố công bố qua 14 đợt đã tăng lên 162 dự án

Theo danh mục đợt 14 do UBND TP.HCM công bố, hai dự án mới được bổ sung gồm Khu căn hộ, thương mại, văn phòng Hạnh phúc Lái Thiêu, tên thương mại Happy One Lái Thiêu Complex Building, và dự án EcoXuân Lái Thiêu. Cả hai đều nằm tại phường Lái Thiêu, thuộc khu vực Bình Dương trước đây.

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Khu căn hộ cao cấp The Emerald 68

Trong đó, Happy One Lái Thiêu Complex Building do Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Toàn làm chủ đầu tư, thuộc Tập đoàn Vạn Xuân. Dự án có diện tích khoảng 1,05 ha, cách Quốc lộ 13 hơn 500 m, gồm hai tháp cao 33 tầng với tổng cộng 1.144 căn hộ. Quy mô dân số dự kiến khoảng 2.906 người.

Dự án EcoXuân Lái Thiêu do Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 10 ha. Đây là khu đô thị phức hợp được quy hoạch với nhiều hạng mục tiện ích như trung tâm thương mại, trường học và bệnh viện.

Nhiều dự án bất động sản tại Bình Dương cũ được bổ sung vào danh mục

Trước đó, đầu tháng 10/2026, TP.HCM đã công bố bổ sung 10 dự án nhà ở được đưa vào danh mục khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Phần lớn các dự án nằm tại các phường, xã thuộc khu vực Bình Dương cũ. Danh sách có khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án Khu nhà ở Hưng Phú tại phường Tam Bình, do Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư; Khu nhà ở Hoàng Hà My tại phường An Phú, do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My phát triển.

Tại phường An Khánh, dự án Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng do Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư cũng được đưa vào danh mục. Đáng chú ý, danh sách còn có Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68, tên thương mại The Emerald 68, tại phường Bình Hòa và Khu căn hộ Dòng sông Ngọc Lục Bảo, tên thương mại The Emerald River Park. Cả hai dự án đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong triển khai.

Ngoài ra, các dự án được bổ sung còn có Khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc tại phường Thuận An, do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc triển khai; Khu nhà ở Lộc Phú Gia tại xã Phước Hòa, do Công ty Cổ phần Bất động sản Levacom làm chủ đầu tư; và chung cư cao tầng lô A thuộc Khu nhà ở phường Tân Phú, tại phường Tân Mỹ, do Công ty Cổ phần Bảo Gia phát triển.

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TP.HCM yêu cầu xác thực danh tính khi công khai thông tin bất động sản

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai báo về bất động sản trên hệ thống thông tin phải có danh tính điện tử, được định danh và xác thực điện tử. Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản sẽ được cấp 2 tài khoản để thực hiện việc cập nhật, báo cáo thông tin.

CTV Tuấn Quang/VOV.VN
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