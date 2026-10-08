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TP.HCM yêu cầu xác thực danh tính khi công khai thông tin bất động sản

Thứ Năm, 11:44, 08/10/2026
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VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai báo về bất động sản trên hệ thống thông tin phải có danh tính điện tử, được định danh và xác thực điện tử. Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản sẽ được cấp 2 tài khoản để thực hiện việc cập nhật, báo cáo thông tin.


Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố triển khai Công văn số 33437/2026 về việc tiếp nhận tài khoản trên Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản để doanh nghiệp công khai thông tin về dự án đưa vào kinh doanh trên địa bàn thành phố. Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản tại tên miền: http://thongtinbds.moc.gov.vn do Bộ Xây dựng quản lý.

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Chủ đầu tư, đơn vị môi giới phải xác thực danh tính khi công khai thông tin bất động sản tại TP.HCM - Ảnh: Duy Phương

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp, cá nhân thực hiện khai báo trên Hệ thống phải có danh tính điện tử, được định danh và xác thực điện tử. Việc đăng nhập vào hệ thống được thông qua ứng dụng VNeID theo mã định danh do doanh nghiệp đăng ký.

Cùng với việc định danh tài khoản, các doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện công khai những thông tin, hồ sơ pháp lý quan trọng của dự án trên hệ thống. Các hồ sơ bắt buộc công khai gồm quyết định giao đất, quy hoạch chi tiết, giấy phép xây dựng và văn bản xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Mỗi chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản sẽ được cấp 2 tài khoản để thực hiện việc cập nhật, báo cáo thông tin. Trường hợp chủ đầu tư đang triển khai nhiều dự án, cơ quan chức năng có thể cấp thêm tài khoản nhằm thuận tiện trong quá trình thực hiện báo cáo. Với các doanh nghiệp chỉ hoạt động trong lĩnh vực môi giới, tư vấn và quản lý bất động sản, mỗi đơn vị sẽ được bàn giao một tài khoản.

Theo quy định, các chủ đầu tư không công khai hoặc khai báo sai lệch thông tin dự án sẽ bị phạt tiền 300-400 triệu đồng. Các sàn giao dịch không thực hiện chế độ báo cáo hoặc không niêm yết hồ sơ hợp lệ sẽ chịu mức phạt 60-80 triệu đồng.

Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định trước khi đưa bất động sản, dự án bất động sản vào kinh doanh, doanh nghiệp phải công khai trung thực, đầy đủ, chính xác về dự án trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Điều 58 của luật này quy định các sàn giao dịch bất động sản có các nghĩa vụ phải thực hiện, trong đó có việc niêm yết, cung cấp đầy đủ, trung thực hồ sơ, thông tin về bất động sản và chịu trách nhiệm về việc này. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4 Nghị định số 96/2024 của Chính phủ quy định thời điểm phải công khai thông tin là trước khi ký kết các hợp đồng kinh tế liên quan đến giao dịch bất động sản. Hình thức công khai là trên hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, đồng thời trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

 

Duy Phương/VOV-TP.HCM
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