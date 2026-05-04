TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài (chủ đầu tư) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng, mở rộng mặt đường từ 5m lên 4 làn xe, lộ giới 23 m. Toàn dự án có hơn 100 trường hợp bị ảnh hưởng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liên thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, góp phần giảm tải cho các trục đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong… Đặc biệt, tuyến đường này nằm cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ nên khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tổng thể cảnh quan khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (ảnh: G.A)

Ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết dự án cải tạo cống vòm và nâng cấp đường Trần Bình Trọng là ước mơ ấp ủ suốt 20 năm qua của người dân phường (trước đây thuộc Quận 10).

Công trình nằm cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Theo ông, đây còn là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, gắn với hoàn thiện Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm, tri ân các nạn nhân COVID-19. Ông cũng bày tỏ tri ân 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó gần 100 hộ phải giải tỏa toàn phần, đã hy sinh một phần lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của địa phương.