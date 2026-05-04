中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM chi gần 1.000 tỷ đồng mở rộng đường cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Thứ Hai, 14:23, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 4/5, phường Vườn Lài, TP.HCM khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng, nằm liền kề Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài (chủ đầu tư) cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 985 tỷ đồng, mở rộng mặt đường từ 5m lên 4 làn xe, lộ giới 23 m. Toàn dự án có hơn 100 trường hợp bị ảnh hưởng. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

Dự án khi hoàn thành sẽ kết nối liên thông đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, góp phần giảm tải cho các trục đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong… Đặc biệt, tuyến đường này nằm cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ nên khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện tổng thể cảnh quan khu vực.

tp.hcm chi gan 1.000 ty dong mo rong duong canh cong vien so 1 ly thai to hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công (ảnh: G.A)

Ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết dự án cải tạo cống vòm và nâng cấp đường Trần Bình Trọng là ước mơ ấp ủ suốt 20 năm qua của người dân phường (trước đây thuộc Quận 10).

tp.hcm chi gan 1.000 ty dong mo rong duong canh cong vien so 1 ly thai to hinh anh 2
Công trình nằm cạnh Công viên số 1 Lý Thái Tổ

Theo ông, đây còn là công trình có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, gắn với hoàn thiện Công viên số 1 Lý Thái Tổ - nơi tưởng niệm, tri ân các nạn nhân COVID-19. Ông cũng bày tỏ tri ân 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó gần 100 hộ phải giải tỏa toàn phần, đã hy sinh một phần lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của địa phương.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM chi 1000 tỷ mở rộng đường Công viên Lý Thái Tổ TP.HCM hạ tầng giao thông TP.HCM 2026 khởi công đường Trần Bình Trọng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không gian phát triển mới, TP.HCM kiến tạo tương lai
Không gian phát triển mới, TP.HCM kiến tạo tương lai

VOV.VN - TP.HCM mang hình hài siêu đô thị mới sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với không gian rộng mở, Thành phố tập trung kiến tạo hạ tầng, lấy người dân làm trung tâm, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Không gian phát triển mới, TP.HCM kiến tạo tương lai

Không gian phát triển mới, TP.HCM kiến tạo tương lai

VOV.VN - TP.HCM mang hình hài siêu đô thị mới sau khi sáp nhập cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Với không gian rộng mở, Thành phố tập trung kiến tạo hạ tầng, lấy người dân làm trung tâm, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương để bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc
Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

VOV.VN - Sáng 5/4, tại các cửa ngõ TP.HCM, nhiều người dân từ các tỉnh tiếp tục trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tình hình giao thông khá căng thẳng, nhiều tuyến đường đi vào trung tâm đông đúc. 

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

Người dân đổ về TP.HCM sau nghỉ lễ, giao thông ngày đầu đi làm đông đúc

VOV.VN - Sáng 5/4, tại các cửa ngõ TP.HCM, nhiều người dân từ các tỉnh tiếp tục trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Tình hình giao thông khá căng thẳng, nhiều tuyến đường đi vào trung tâm đông đúc. 

TP.HCM tiếp tục giữ 11 công viên tạm trên đất “vàng” chưa triển khai
TP.HCM tiếp tục giữ 11 công viên tạm trên đất “vàng” chưa triển khai

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục duy trì 11 công viên tạm trên các khu đất “vàng” chưa triển khai dự án, nhằm bổ sung không gian xanh và phục vụ cộng đồng. Việc thực hiện không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không phát sinh thủ tục pháp lý và bảo đảm tiến độ các dự án.

TP.HCM tiếp tục giữ 11 công viên tạm trên đất “vàng” chưa triển khai

TP.HCM tiếp tục giữ 11 công viên tạm trên đất “vàng” chưa triển khai

VOV.VN - TP.HCM tiếp tục duy trì 11 công viên tạm trên các khu đất “vàng” chưa triển khai dự án, nhằm bổ sung không gian xanh và phục vụ cộng đồng. Việc thực hiện không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không phát sinh thủ tục pháp lý và bảo đảm tiến độ các dự án.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp