  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM tiếp tục giữ 11 công viên tạm trên đất “vàng” chưa triển khai

Thứ Ba, 21:11, 28/04/2026
VOV.VN - TP.HCM tiếp tục duy trì 11 công viên tạm trên các khu đất “vàng” chưa triển khai dự án, nhằm bổ sung không gian xanh và phục vụ cộng đồng. Việc thực hiện không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không phát sinh thủ tục pháp lý và bảo đảm tiến độ các dự án.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc duy trì các công viên tạm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TP.HCM thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì các công viên tạm tại những khu đất chưa triển khai dự án. Việc duy trì này không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ dự án đã được phê duyệt và không phát sinh thêm thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời, các công viên tạm phải bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đối với khu đất số 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, việc duy trì công viên tạm chỉ được thực hiện trong giai đoạn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê đất và sẽ chấm dứt khi tiến hành bàn giao theo kế hoạch.

UBND TP.HCM thống nhất cho các đơn vị quản lý khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nguồn hợp pháp của đơn vị hoặc thông qua vận động tài trợ từ doanh nghiệp, tổ chức. Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ.

Khu đất số 8 Võ Văn Tần sẽ tiếp tục được giữ làm công viên tạm

Riêng công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, TP giao UBND phường Xuân Hòa tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để duy tu, vận hành. Trường hợp không huy động được tài trợ, địa phương lập dự toán gửi Sở Tài chính để tham mưu UBND TP.HCM xem xét hỗ trợ kinh phí.

UBND TP.HCM giao các đơn vị quản lý khu đất chịu trách nhiệm tổ chức duy trì cảnh quan, môi trường tại các vị trí chưa triển khai dự án; đồng thời phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an ninh. Các đơn vị phải báo cáo phương án thực hiện với Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra việc duy trì các công viên tạm và tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo UBND TP.HCM. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các đơn vị, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý đất đai phát sinh trong quá trình triển khai.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu bố trí nguồn kinh phí phù hợp đối với trường hợp UBND phường Xuân Hòa đề xuất hỗ trợ duy tu, vận hành công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần và các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.

BOX: Trước đó, TP.HCM đã cải tạo 11 khu đất trống thành công viên tạm, góp phần bổ sung không gian xanh, tạo điểm sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các vị trí gồm: số 8 Võ Văn Tần; 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi; tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực; 152 Trần Phú; 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh; 2-4-6 Nguyễn Huệ; 2-4-6 Hai Bà Trưng; 8-12 Lê Duẩn; 87 Cống Quỳnh; 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo; 7 Lê Thị Hồng Gấm.

 

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để vốn, đất đai, dự án, cơ hội bị ách tắc
TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026
