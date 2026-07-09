TP.HCM chốt hạn bàn giao mặt bằng Metro Bến Thành - Cần Giờ trước ngày 2/9

Theo chỉ đạo, Chủ tịch UBND các phường, xã gồm: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ được giao huy động toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các thủ tục thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định pháp lý nhà, đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

TP.HCM yêu cầu hoàn tất việc bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 2/9/2026 để dự án đủ điều kiện triển khai thi công xây dựng.

Tuyến Metro này giúp kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực Cần Giờ (ảnh minh họa)

Song song đó, Bí thư Đảng ủy các phường, xã có dự án đi qua được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận với chủ trương đầu tư cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

UBND TP.HCM cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, sở phải kịp thời tham mưu, báo cáo UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km, bắt đầu từ ga Bến Thành (Công viên 23/9) và kết thúc tại Depot Cần Giờ trên khu đất rộng khoảng 39 ha thuộc xã Cần Giờ. Tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Dự án được động thổ ngày 19/12/2025 theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh), với tổng mức đầu tư hơn 102.000 tỷ đồng do nhà đầu tư thu xếp. Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện bằng ngân sách TP.HCM, với tổng kinh phí khoảng 9.834 tỷ đồng. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 153,8 ha. Có khoảng 510 trường hợp bị ảnh hưởng, gồm 418 trường hợp giải tỏa một phần và 92 trường hợp giải tỏa toàn bộ. Ngoài ra, còn có 17 tổ chức bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất. Metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sắt đô thị này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ xuống còn khoảng 13 phút. Công trình cũng góp phần hình thành trục giao thông công cộng khối lượng lớn, kết nối trung tâm TP.HCM với đô thị biển Cần Giờ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP.HCM.