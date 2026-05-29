TP.HCM dự kiến chi hơn 9.800 tỷ đồng giải phóng mặt bằng metro Bến Thành - Cần Giờ

Theo tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đây là dự án nhóm A do Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định đầu tư, Ban Quản lý Đường sắt đô thị làm chủ đầu tư.

Tổng số tiền TP dự kiến chi để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ là 9.834 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 8.600 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí khác.

Dự kiến có hơn 500 trường hợp bị ảnh hưởng

Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng hơn 153 ha, trong đó phần lớn là đất sông ngòi, kênh rạch, thủy lợi, đất nông nghiệp…

Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 507 trường hợp tại 7 phường, xã, gồm: Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ. Trong đó, giải tỏa trắng 92 trường hợp, giải tỏa một phần 415 trường hợp và 16 tổ chức bị ảnh hưởng.

Thời gian thực hiện dự án bồi thường từ quý II đến quý IV/2026.

Tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dài hơn 54 km. Tuyến này được động thổ vào ngày 19/12/2025. Điểm đầu tuyến đặt tại Bến Thành và kết thúc tại khu đất 39 ha giáp ranh Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ). Dự án đi qua các phường: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ. Dự án đã được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm nhà đầu tư. Tuyến đường sắt được xây dựng với đường đôi khổ ray tiêu chuẩn 1.435 mm, thiết kế cho phép tàu chạy với tốc độ tối đa 350 km/h. Dự kiến đến quý IV/2028, tuyến sẽ được đưa vào khai thác thương mại. Trên tuyến có 6 đoàn tàu hoạt động thường xuyên và 1 đoàn tàu dự phòng, tương ứng 56 toa. Thời gian hoạt động từ 6 - 23 giờ hằng ngày, tần suất 20 phút/chuyến. Khi tuyến đường sắt đưa vào khai thác, cùng với các dự án lớn khác như Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, cầu Cần Giờ, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu, khu vực Cần Giờ được kỳ vọng sẽ có thêm động lực phát triển trong thời gian tới.