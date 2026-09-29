TP.HCM chuyển hướng thu hút sự kiện MICE có giá trị kinh tế cao

Ngày 29/9, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch MICE tại khu vực Bình Dương và hội nghị tổng kết Chương trình Du lịch MICE TP.HCM giai đoạn 2022–2025.

Trong chương trình khảo sát, đoàn đến sân golf Sông Bé tìm hiểu sản phẩm du lịch golf, cơ sở vật chất và mô hình vận hành.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM và ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM tham quan gian hàng trưng bày tại Hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đoàn cũng tham quan Bảo tàng Gốm sứ Minh Long; khảo sát không gian hội nghị, triển lãm tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (WTC), cùng dịch vụ lưu trú và tổ chức hội nghị tại khách sạn Becamex New City.

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, sau gần 4 năm triển khai, phối hợp giữa các cơ quan quản lý, các sở, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp trong đón tiếp, phục vụ, chất lượng du lịch MICE từng bước được cải thiện.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết chương trình du lịch MICE TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Ông Bình nhận định, MICE là phân khúc có khả năng kết nối nhiều dịch vụ, từ vận chuyển, lưu trú, hội nghị đến ẩm thực, mua sắm và tham quan. Không gian phát triển của TP.HCM đã được mở rộng: khu vực trung tâm có thế mạnh về thương mại, tài chính và tổ chức sự kiện; khu vực Bình Dương bổ sung năng lực công nghiệp, triển lãm; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, Côn Đảo tạo thêm sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái và kinh tế biển. Vấn đề đặt ra là liên kết những lợi thế này thành các chương trình MICE có sức cạnh tranh.

Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình nhấn mạnh, Đề án phát triển du lịch MICE TP.HCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ tập trung hoàn thiện điều kiện nền tảng, chủ động thu hút các hội nghị và triển lãm có giá trị cao, đồng thời xây dựng hệ sinh thái MICE chuyên nghiệp. Nghị quyết số 62 của HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch MICE là một cơ sở để triển khai định hướng này.

Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết kết chương trình du lịch MICE TP.HCM giai đoạn 2022 - 2025. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan và doanh nghiệp trong giai đoạn 2022–2025.

Ông cho rằng thành phố cần tiến từ việc xây dựng cơ chế hỗ trợ sang nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất của điểm đến MICE.

Theo đó, TP.HCM sẽ hướng đến các hội nghị, triển lãm và sự kiện gắn với những lĩnh vực ưu tiên như tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, y tế, giáo dục, công nghiệp và kinh tế biển. Hiệu quả của MICE cần được xem xét qua thời gian lưu trú, mức chi tiêu, chất lượng sự kiện, khả năng khách quay lại và giá trị kinh tế tạo ra sau sự kiện, thay vì chỉ tính số đoàn khách.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị tăng năng lực nghiên cứu thị trường, chuẩn bị hồ sơ đăng cai và kết nối với các hiệp hội, nhà tổ chức quốc tế. Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục cải thiện hạ tầng, nhân lực, công nghệ và hoạt động xúc tiến; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản phẩm, nâng chất lượng dịch vụ và tăng liên kết để hình thành chuỗi dịch vụ MICE hoàn chỉnh.

Một số hình ảnh khác:

Các tổ chức, cá nhân nhận bằng khen của Sở Du lịch TP.HCM vì có thành tích trong thực hiện, tổ chức du lịch MICE. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đoàn lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM và đại diện các doanh nghiệp lữ hành, du lịch tham quan, khảo sát cơ sở vật chất, hạ tậng phục vụ du lịch MICE tại khu vực Bình Dương cũ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đoàn khảo sát đánh giá hạ tầng du lịch MICE tại khu vực Bình Dương cũ tương đối đầy đủ để phát triển các chương trình kết hợp hội họp với trải nghiệm du lịch. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Đoàn tham quan Bảo tàng Gốm sứ Minh Long tại Bình Dương cũ. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)