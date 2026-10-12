TP.HCM có 47.000 doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng qua

Theo Thống kê và Sở Tài chính TP.HCM, 9 tháng qua số doanh nghiệp đăng ký mới là 41.135 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp rời thị trường là 47.000.

Theo một số chuyên gia, số doanh nghiệp ở TP.HCM rời khỏi thị trường lớn vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân là trước đó nhiều doanh nghiệp ngưng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục giải thể và chấm dứt mã số thuế. Hiện nay, khi các hồ sơ này được rà soát, xử lý, thì số doanh nghiệp chính thức hoàn tất giải thể tăng mạnh. Việc giải thể này mang tính kỹ thuật hơn là ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Còn có nguyên nhân nữa là những yêu cầu của thị trường tiêu dùng và xuất khẩu ngày càng khó khăn, khắt khe hơn và doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải rời thị trường.

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố sản xuất bền vững và bảo vệ môi trường (Ảnh: Lệ Hằng)

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, nếu như trước đây sản phẩm của doanh nghiệp chỉ cần giá tốt, chất lượng tốt là chấp nhận được thì bây giờ còn phải đáp ứng tiêu chuẩn về chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, xuất xứ hàng hóa và cả những quy định về lao động.

“Vấn đề bảo vệ môi trường rất quan trọng nên khách hàng xem xét trước nếu đạt các tiêu chuẩn này thì mới đến chất lượng và giá cả hàng hóa. Vì vậy, nếu doanh nghiệp sản xuất không đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường thì bị loại ngay. Doanh nghiệp chuẩn bị tốt về những yêu cầu tiêu chuẩn này thì có nhiều đơn hàng và ngược lại thì đơn hàng sẽ giảm. Số doanh nghiệp nhỏ và vừa chuẩn bị cho các yêu cầu này chưa kịp cũng khá nhiều nên doanh nghiệp thu hẹp sản xuất cũng nhiều”.