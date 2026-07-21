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Cải chính

TP.HCM đặt mục tiêu lọt top 5 PCI cả nước trong năm 2026

Thứ Ba, 15:06, 21/07/2026
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VOV.VN - UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 382, đặt mục tiêu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào top 5 cả nước trong năm 2026 và vươn lên nhóm "Rất tốt" về chỉ số chất lượng điều hành vào năm 2030.

Để hiện thực mục tiêu trên, TP.HCM xác định việc nâng cao PCI là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Các giải pháp bao gồm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; đơn giản hóa quy trình đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đồng thời, thành phố sẽ công khai minh bạch các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh mục dự án đầu tư cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

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TP.HCM đẩy mạnh chuyển đổi số (Ảnh: BTC)

Khâu chuyển đổi số trong quản lý nhà nước được đặc biệt chú trọng. TP.HCM hướng tới việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường chia sẻ dữ liệu liên thông giữa các cơ quan, từ đó nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tối đa phát sinh chi phí không chính thức.

Triển khai kế hoạch, thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành. Trong đó, Sở Tài chính TP.HCM chịu trách nhiệm đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến đối với khâu đăng ký doanh nghiệp, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95% và mức độ hài lòng của doanh nghiệp từ 95% trở lên.

tp.hcm dat muc tieu lot top 5 pci ca nuoc trong nam 2026 hinh anh 2
Thuế TP.HCM đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Đối với chỉ số tiếp cận đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại các dự án đủ điều kiện. Đơn vị này cũng sẽ tham mưu tháo gỡ điểm nghẽn trong xác định giá đất, triển khai hiệu quả Luật Đất đai 2024 và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dữ liệu.

Năm 2025, TP.HCM được xếp vào nhóm địa phương có chất lượng điều hành ở mức "Khá". Đây là năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay đổi phương pháp đánh giá PCI, chuyển từ xếp hạng thứ bậc sang phân loại theo 6 mức độ: Rất tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Tương đối thấp và Thấp.

Song song với các chỉ số cấp tỉnh, đợt khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2026 của TP.HCM cũng được lên kế hoạch triển khai. Quá trình đánh giá sẽ diễn ra trong 60 ngày, bắt đầu từ 1/8 đến hết ngày 30/9.

 

Lệ Hằng-CTV Ngọc Anh/VOV-TP.HCM
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