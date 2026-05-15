Tây Ninh vào top 3 địa phương có dấu ấn cải cách nổi bật suốt 20 năm PCI

Thứ Sáu, 19:04, 15/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh vừa được vinh danh là một trong ba địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong hành trình 20 năm thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2005-2025, qua đó khẳng định nỗ lực bền bỉ trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng điều hành.

Thông tin được đưa ra tại lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 15/5 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, PCI năm 2025 được nâng cấp lên phiên bản PCI 2.0, đồng thời lần đầu ra mắt Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI). Bộ chỉ số mới được xây dựng từ khảo sát hơn 3.500 doanh nghiệp tư nhân, gần 600 doanh nghiệp FDI và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố, với 9 chỉ số thành phần và 98 tiêu chí đánh giá.

Tây Ninh cùng với tỉnh Đồng Tháp và TP. Huế nằm Top 3 địa phương được vinh danh có thành tích cải cách nổi bật trong 20 năm PCI (Ảnh: H.P)

Đáng chú ý, ở hạng mục ghi nhận dấu ấn cải cách xuyên suốt 20 năm PCI, Tây Ninh được xướng tên cùng Đồng Tháp và Huế, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiều năm qua, Tây Ninh liên tục duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng PCI, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Địa phương hiện thu hút hàng nghìn dự án đầu tư trong nước và FDI, cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động, bền vững.

Thời gian tới, Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo trong điều hành; tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và chủ động thích ứng với các tiêu chí mới của PCI 2.0 nhằm tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và cạnh tranh hơn.

VCCI công bố PCI 2025: Khu vực tư nhân sẵn sàng bứt phá

VOV.VN - Sáng 15/5 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2025), trong bối cảnh nền kinh tế đang triển khai nhiều cải cách lớn về thể chế.

Nguyễn Quang/VOV -TP.HCM
Tây Ninh “phủ xanh” hơn 80 triệu cây, kiến tạo vùng đất đáng sống

VOV.VN - Hơn 80 triệu cây xanh đã được trồng tại Tây Ninh trong giai đoạn 2021–2025, vượt xa mục tiêu đề ra, từng bước mở rộng không gian xanh, cải thiện môi trường sống.

Tây Ninh củng cố niềm tin, bứt phá năm đầu vận hành tỉnh mới

VOV.VN - Năm 2026 được xác định là năm bản lề, khởi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I. Lãnh đạo tỉnh cam kết giữ vững ổn định, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, tài chính, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển.

Số hóa cửa khẩu mở lối tăng tốc thương mại biên giới Tây Ninh

VOV.VN - Các cửa khẩu Tây Ninh vận hành theo “luồng số”, giúp rút ngắn thời gian thông quan, tăng minh bạch và hiệu quả quản lý hàng hóa. Từ Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam đến Bình Hiệp, chuyển đổi số đang thay đổi quy trình xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn, cơ quan quản lý kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Tây Ninh dồn lực cho hạ tầng và logistics: Khát vọng bứt phá top 10 cả nước

VOV.VN - Việc tái khởi động siêu thị miễn thuế Mộc Bài không chỉ là tín hiệu vui của thương mại biên mậu mà còn đánh dấu bước chuyển chiến lược của Tây Ninh. Với nền tảng vững chắc từ công nghiệp, logistics và hạ tầng, Tây Ninh đang dồn lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ mới.

Dự kiến giảm 23.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm từ cải cách thủ tục hành chính

VOV.VN - Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh mục tiêu cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết, coi đây là nhiệm vụ cơ bản trong năm 2026.

