Tây Ninh vào top 3 địa phương có dấu ấn cải cách nổi bật suốt 20 năm PCI

Thông tin được đưa ra tại lễ công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 15/5 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, PCI năm 2025 được nâng cấp lên phiên bản PCI 2.0, đồng thời lần đầu ra mắt Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI). Bộ chỉ số mới được xây dựng từ khảo sát hơn 3.500 doanh nghiệp tư nhân, gần 600 doanh nghiệp FDI và hơn 1.000 hộ kinh doanh tại 34 tỉnh, thành phố, với 9 chỉ số thành phần và 98 tiêu chí đánh giá.

Đáng chú ý, ở hạng mục ghi nhận dấu ấn cải cách xuyên suốt 20 năm PCI, Tây Ninh được xướng tên cùng Đồng Tháp và Huế, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh.

Nhiều năm qua, Tây Ninh liên tục duy trì thứ hạng cao trong bảng xếp hạng PCI, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Địa phương hiện thu hút hàng nghìn dự án đầu tư trong nước và FDI, cùng hàng chục nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động, bền vững.

Thời gian tới, Tây Ninh cho biết sẽ tiếp tục lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo trong điều hành; tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và chủ động thích ứng với các tiêu chí mới của PCI 2.0 nhằm tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng và cạnh tranh hơn.