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TP.HCM đề xuất tạm dừng hoạt động kinh tế đêm nếu ảnh hưởng đến người dân

Thứ Ba, 21:43, 06/10/2026
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VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến về việc xem xét tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động kinh tế đêm nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân.

Đây là nội dung được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đưa vào dự thảo nghị quyết về việc tổ chức hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm.

Theo dự thảo, trường hợp hoạt động kinh tế ban đêm tại khu vực vi phạm quy định của pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong phạm vi chịu tác động trực tiếp. Đơn vị quản lý phải rà soát, đối thoại, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Nội dung tham vấn gồm ranh giới không gian, loại hình hoạt động, thời gian hoạt động, phương án quản lý, giải pháp kiểm soát tiếng ồn, rác thải, giao thông, an ninh, phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra còn cơ chế tiếp nhận và xử lý phản ánh, phương án chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương.

UBND cấp xã nơi có khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm tiếp nhận, xử lý phản ánh đồng thời đối thoại, hòa giải và xử lý kịp thời khi có xung đột giữa cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân kinh doanh. 

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UBND TP.HCM đang lấy ý kiến về việc tổ chức, hoạt động và hỗ trợ phát triển kinh tế đêm

Dự thảo cũng đề ra các quy định cụ thể, điều kiện, thủ tục về việc công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm.

Theo đó hồ sơ đề nghị thành lập khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm, có biên bản lấy ý kiến đại diện cư dân khu vực hoặc cư dân liền kề. Đề án thành lập cần xác định rõ mục đích, phạm vi hoạt động dự kiến, quy mô, số cơ sở kinh doanh, chủ sở hữu nhà ở, số hộ gia đình thường trú, cũng như quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan.

Ngoài ra, còn có cam kết bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về văn hóa kinh doanh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy các hoạt động thương mại, bảo tồn các ngành, nghề truyền thống, cải thiện đời sống của người dân. 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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