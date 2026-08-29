7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD

Đây là một trong 7 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam. Trong đó, thị trường Mỹ vẫn giữ vị trí là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc… Để thúc đẩy xuất khẩu gỗ trong những tháng cuối năm.

Thúc đẩy xuất khẩu gỗ trong những tháng cuối năm

Ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại và truyền thông đối ngoại ở tầm quốc gia, qua đó giúp người tiêu dùng và đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của ngành gỗ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với xúc tiến thương mại, Việt Nam cần tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trước xu hướng gia tăng các vụ kiện, điều tra và áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu. Năng lực này không chỉ cần được củng cố ở cấp quốc gia mà còn phải được nâng cao tại các hiệp hội và doanh nghiệp, nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro thương mại ngày càng phức tạp.