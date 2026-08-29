English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

7 tháng 2026 xuất khẩu gỗ đạt hơn 10 tỷ USD

Thứ Bảy, 10:36, 29/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, trong 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 10,2 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Đây là một trong 7 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao nhất của Việt Nam. Trong đó, thị trường Mỹ vẫn giữ vị trí là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Trung Quốc giữ vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD, tăng hơn 46% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp theo là Nhật Bản, Hàn Quốc… Để thúc đẩy xuất khẩu gỗ trong những tháng cuối năm.

7 thang 2026 xuat khau go dat hon 10 ty usd hinh anh 1
Thúc đẩy xuất khẩu gỗ trong những tháng cuối năm

Ông Ngô Sỹ Hoài, Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhấn mạnh, yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại và truyền thông đối ngoại ở tầm quốc gia, qua đó giúp người tiêu dùng và đối tác quốc tế hiểu rõ hơn về vai trò, đóng góp của ngành gỗ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cùng với xúc tiến thương mại, Việt Nam cần tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trước xu hướng gia tăng các vụ kiện, điều tra và áp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu. Năng lực này không chỉ cần được củng cố ở cấp quốc gia mà còn phải được nâng cao tại các hiệp hội và doanh nghiệp, nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro thương mại ngày càng phức tạp.

 

Tuấn Nam/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu
Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu

VOV.VN - Trước biến động của thị trường thế giới, Quảng Ninh đẩy mạnh giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần duy trì nguồn thu xuất nhập khẩu. Nổi bật là giảm phí hạ tầng cửa khẩu với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cuối tuần, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu

Quảng Ninh mở dư địa tăng thu từ xuất nhập khẩu

VOV.VN - Trước biến động của thị trường thế giới, Quảng Ninh đẩy mạnh giảm chi phí, rút ngắn thời gian thông quan, góp phần duy trì nguồn thu xuất nhập khẩu. Nổi bật là giảm phí hạ tầng cửa khẩu với một số nhóm hàng nhập khẩu và duy trì thông quan cuối tuần, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực
Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

VOV.VN - Công nghiệp trong nước đang đứng trước yêu cầu chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

Phát triển công nghiệp: Phục vụ trong nước là nền tảng, xuất khẩu là động lực

VOV.VN - Công nghiệp trong nước đang đứng trước yêu cầu chuyển từ gia công, lắp ráp sang làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất.

Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng để đẩy mạnh tự chủ sản xuất
Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng để đẩy mạnh tự chủ sản xuất

VOV.VN - Ngày 18/8, Ấn Độ vừa đưa thêm 405 mặt hàng quốc phòng vào lộ trình hạn chế nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng.

Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng để đẩy mạnh tự chủ sản xuất

Ấn Độ cấm nhập khẩu 405 mặt hàng quốc phòng để đẩy mạnh tự chủ sản xuất

VOV.VN - Ngày 18/8, Ấn Độ vừa đưa thêm 405 mặt hàng quốc phòng vào lộ trình hạn chế nhập khẩu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài và hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng.

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu
Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

Vĩnh Long tăng cường mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long trong 8 tháng năm 2026 đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tỉnh đang tập trung mở rộng thị trường, tận dụng các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia
Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia

VOV.VN - Sau hàng loạt quốc gia quen thuộc ở châu Á, Hyundai Thành Công đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và châu Đại Dương, hướng đến tương lai trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu.

Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia

Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia

VOV.VN - Sau hàng loạt quốc gia quen thuộc ở châu Á, Hyundai Thành Công đã mở rộng thị trường xuất khẩu sang Bắc Mỹ và châu Đại Dương, hướng đến tương lai trở thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp