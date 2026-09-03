8 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam chạm kỷ lục 770 tỷ USD

Sáng nay 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2026 và 8 tháng năm 2026. Theo đó, trong tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu tăng 22,4%

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 44,29 tỷ USD, tăng 3,4%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 26%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 300,37 tỷ USD, tăng 26,9%, chiếm 80,1%.

Trong 8 tháng năm 2026, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu tám tháng năm 2026, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 337,99 tỷ USD, chiếm 90,2%; nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 26,65 tỷ USD, chiếm 7,1%; nhóm hàng thủy sản đạt 8,0 tỷ USD, chiếm 2,1%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 2,2 tỷ USD, chiếm 0,6%.

Nhập khẩu tăng mạnh, đạt 395,3 tỷ USD

Ở chiều nhập khẩu, kim ngạch hàng hóa tháng 8 đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 42,09 tỷ USD, giảm 1,8%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8 tăng 37,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 44,6%.

Xuất nhập khẩu đạt gần 660 tỷ USD sau 7 tháng VOV.VN - Tính chung 7 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 659,58 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu khiến cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,52 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu, máy móc và hàng hóa phục vụ sản xuất.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 105,07 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 290,23 tỷ USD, tăng 40,1%.

Trong 8 tháng năm 2026, có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 55,5%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2026, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 372,04 tỷ USD, chiếm 94,1%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 57,6%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 36,5%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 23,26 tỷ USD, chiếm 5,9%.

Nhập siêu 20,46 tỷ USD

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2026, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD.

Trong 8 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 106,6 tỷ USD tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 31,4 tỷ USD, tăng 22,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 58,0%; nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD, tăng 41,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 37,8 tỷ USD, tăng 89,4%; nhập siêu từ ASEAN 13,5 tỷ USD, tăng 43,4%.

Theo số liệu sơ bộ, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 nhập siêu 0,12 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,02 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD.